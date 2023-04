Quang Hải bị gạch tên lần thứ 4 liên tiếp

Rạng sáng 30/4 (giờ Hà Nội), Quang Hải tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu còn CLB Pau nhận thất bại 2-3 trước Nimes, đội bóng đang có nguy cơ rớt hạng.

Lần xuất hiện gần nhất của Quang Hải tại Ligue 2 là trong trận thua Laval 0-1 vào ngày 18/2. Anh chơi 11 phút cuối và không kịp để lại dấu ấn. Ảnh minh họa: Pau.

Ở vòng 33 Ligue 2, Pau có chuyến làm khách đến sân của Nimes. Đoàn quân của HLV Didier Tholot có hai lần bị dẫn trước sau khi Rafiki Said Ahamada (phút thứ 2), Malik Tchokounte ghi bàn (phút 44). Tuy nhiên, Pau đều gỡ hòa được nhờ công Henri Saivet (phút 17) và Yanis Begraoui (phút 84). Tuy nhiên, phút 90+3, Kelyan Guessoum ghi bàn, giúp Nimes giành 3 điểm quan trọng để nuôi hy vọng trụ hạng.

Thất bại này khiến Pau đứt chuỗi 3 trận bất bại. Trước cuộc đối đầu Nimes, Pau đã hòa Metz 1-1 và giành chiến thắng trước Sochaux (3-2), Guingamp (2-1). Hiện tại, Pau có 40 điểm và đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Ligue 2. Họ hơn nhóm 4 đội xuống hạng 6 điểm.

Trong trận này, tiền vệ Nguyễn Quang Hải không thể thi đấu. Anh bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký của CLB Pau lần thứ 4 liên tiếp. Đây cũng là trận thứ 8 liên tiếp anh không được ra sân để thi đấu cho đội một.

Nhiều khả năng, Quang Hải sẽ tiếp tục thi đấu cho đội Pau B để duy trì cảm giác bóng cũng như thế trạng. Vòng trước, sau khi bị HLV Tholot gạch tên, tiền vệ sinh năm 1997 được thi đấu trọn vẹn 90 phút trước Chamois Niortais ở giải hạng Năm vào hôm 23/4.

Vào lúc 15h ngày 30/4 (giờ địa phương), Pau B sẽ tiếp đón US Chauvigny trên sân nhà. Quang Hải có thể được ra sân trong trận đấu này. Cuộc đối đầu này hứa hẹn hấp dẫn khi Pau B và US Chauvigny thuộc nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Hiện tại, Pau B đứng thứ 4, kém đối thủ hai bậc và 8 điểm (37 so với 45).

