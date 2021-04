Quang Đại: 'Tái chế chai nhựa là cách thiết thực để bảo vệ môi trường'

Sống hoà mình vào thiên nhiên, đặt môi trường lên hàng đầu, chàng mẫu ảnh điển trai đưa chai nước khoáng La Vie làm từ nhựa tái chế vào danh sách đồ đi chơi, dã ngoại.

Hiện nay, sống xanh không chỉ là trào lưu đơn thuần mà đã trở thành phong cách sống mới của người tiêu dùng Việt, đặc biệt với cộng đồng trẻ như Quang Đại.

Quang Đại nuôi dưỡng lối sống xanh bằng những hành động dù là nhỏ nhất: Tự mang túi vải đi mua sắm thay vì dùng bao nylon, hạn chế dùng ống hút nhựa, tăng cường dùng túi tự hủy sinh học… Và khi những chai nước khoáng La Vie từ nhựa tái chế lên kệ, anh lập tức xếp sản phẩm vào list đồ “must-have” cho các chuyến đi chơi, dã ngoại hay sinh hoạt thường ngày của bản thân.

Quang Đại đồng hành cùng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Sống xanh cùng chai nhựa tái chế

Thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động vì môi trường, Trần Quang Đại chia sẻ, trong những chuyến du lịch ngoại quốc, anh để ý chai nhựa tái chế được người dân, đặc biệt là giới trẻ, ưu tiên dùng ở nhiều nước châu Âu. Họ chủ động bày tỏ ý thức với môi trường, và luôn mong muốn góp một phần nhỏ vào quá trình làm “xanh” Trái đất.

Nam người mẫu cho biết ấn tượng với cách người dân châu Âu tôn trọng môi trường. Anh cũng nhận định, tái chế chai nhựa là một trong những cách thiết thực để bảo vệ môi trường, khuyến khích việc thu gom và tận dụng vỏ chai thay vì vứt bỏ ra môi trường.

“Đối với Đại, phải nói rõ nhựa trong nhiều trường hợp vẫn là vật liệu tốt nhất cho bao bì thực phẩm và đồ uống vì rất an toàn và tiện lợi. Hạn chế sử dụng nhựa là đúng, nhưng suy cho cùng lỗi không phải ở nhựa, việc quan trọng là chúng ta phải thu gom và tái chế chúng”, Quang Đại nói. Nam người mẫu cũng kêu gọi mọi người bỏ rác đúng nơi quy định, vừa giữ không gian sống sạch sẽ, vừa tăng khả năng tái chế sau khi sử dụng.

Quang Đại cho biết thêm, mọi người thường nghĩ đồ tái chế sẽ không vệ sinh, nhưng nhựa tái chế để làm chai đựng nước uống thì hoàn toàn khác. “Đại tìm hiểu thì ở châu Âu, quy trình sản xuất chai nhựa tái chế rất nghiêm ngặt và khắt khe nên độ an toàn được đảm bảo tuyệt đối, chất lượng không khác gì với chai làm từ nhựa mới”, nam người mẫu kiêm travel blogger này chia sẻ.

Sự ủng hộ của Quang Đại với chai nhựa tái chế là ví dụ điển hình cho thấy người dùng Việt, đặc biệt giới trẻ, ngày càng quan tâm hơn đến các sản phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường. Dạo một vòng các diễn đàn về môi trường hay ủng hộ sống xanh, các bài đăng khoe việc mình sử dụng chai nhựa tái chế nhận được lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Giới trẻ nhanh chóng đón nhận các sản phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường.

Thu Giang (21 tuổi, Hà Nội) - một bạn trẻ hoạt động tích cực trong các chiến dịch vì môi trường bày tỏ: “Mình thường vận động gia đình và bạn bè ưu tiên những gì thân thiện môi trường. Vì thế, khi thấy có nước khoáng đựng trong chai tái chế, mình liền chia sẻ cho mọi người biết. Nếu có nhiều sản phẩm như vầy thì mình nghĩ ai cũng sẽ ủng hộ”.

Phân biệt nhựa tái chế an toàn để đựng nước uống

Nhựa tái chế đã khá quen thuộc tại Việt Nam, nhưng nhựa tái chế dùng cho ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) chỉ mới được sử dụng gần đây. Tái chế nhựa trong ngành F&B đang trở thành xu hướng chung của thế giới và được chính phủ nhiều nước khuyến khích nhằm thúc đẩy tỷ lệ chai được thu gom và tái chế, hạn chế đưa thêm nhựa mới vào môi trường.

Chai làm từ nhựa mới hay nhựa tái chế dùng đựng nước uống đều phải đáp ứng cùng tiêu chuẩn được quy định bởi Bộ Y tế.

Theo các chuyên gia, hiện nay có nhiều loại nhựa tái chế, được dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Nhựa chứa nhiều tạp chất thường được tái chế thành những sản phẩm, như thau, chậu…

Ngược lại, nhựa nguyên sinh (như PET, PP) có thể được tái chế thành chai mới dùng trong ngành F&B. Nhờ vào sự phát triển của khoa học và quy trình tái chế nghiêm ngặt, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh và gần như không có khác biệt so với nhựa mới.

Tại Việt Nam, bất kể chai làm từ nhựa mới hay nhựa tái chế dùng trong ngành F&B đều phải đạt các tiêu chuẩn theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp” do Bộ Y tế ban hành (QCVN 12-1:2011/BYT), nên an toàn với người dùng.