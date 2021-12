Quảng cáo ông già Noel đồng tính gây tranh cãi

Quảng cáo đến từ một hãng bưu chính tại Na Uy, mô phỏng tình yêu đồng giới giữa ông già Noel và người đàn ông trung niên.

Quảng cáo mùa Giáng sinh năm nay tại Na Uy hứng chịu chỉ trích vì phân cảnh ông già Noel hôn môi một người đàn ông, theo BBC News.

Trong video dài 4 phút có tên gọi When Harry meets Santa (tạm dịch: khi Harry gặp Santa) từ dịch vụ bưu chính Posten ở quốc gia Bắc Âu này, hai nhân vật chính gồm người đàn ông mặc vest và ông già tuyết. Họ gặp nhau mỗi mùa Giáng sinh trong nhiều năm.

Quảng cáo When Harry meets Santa mô phỏng tình yêu đồng giới giữa ông già Noel và một người đàn ông trung niên.

Đến năm nay, Harry quyết định viết lá thư gửi tới ông già tuyết kèm lời nhắn: All I want for Christmas is you (tạm dịch: Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là bạn).

Điều ước của người đàn ông thành hiện thực vào đêm Giáng sinh. Ông già Noel xuất hiện và nói đã tìm ra cách để cả hai ở bên nhau bất chấp các dị nghị. Cả hai sau đó có nhiều cử chỉ thân mật, ôm hôn.

Đoạn video kết thúc với câu nói "Chúc mừng Giáng sinh". Quảng cáo này hiện “viral” ở khu vực châu Âu với hơn 2 triệu lượt xem.

Monica Solberg, giám đốc tiếp thị của Posten, cho biết: “Chúng tôi muốn kỷ niệm 50 năm kể từ khi Na Uy bãi bỏ luật cấm quan hệ đồng giới và gửi đi thông điệp tình yêu không có giới hạn”.

Dù được cộng đồng LGBT đón nhận, đoạn clip vẫn hứng chịu chỉ trích dữ dội từ đông người xem. Các ý kiến phản đối cho rằng video quảng cáo này tình dục hóa nhân vật quan trọng của mùa lễ hội, đồng thời khắc họa hình ảnh xấu cho ông già tuyết: lừa dối, phản bội bà già Noel.

Phân cảnh ông già tuyết và Harry "khóa môi" nhau bị chỉ trích là bôi nhọ hình ảnh nhân vật quan trọng của mùa lễ hội.

“Chúng tôi mong đợi clip được đón nhận nhưng không nghĩ phản ứng của người xem lại lớn tới vậy”, bà Monica cho biết.

Theo BBC, ở nhiều nơi trên thế giới, ý tưởng về một chuyện tình lãng mạn, đồng tính liên quan đến ông già Noel bị phản đối dữ dội. Một cuộc khảo sát vào giữa tháng 12 tại Anh chỉ ra nhiều người dân nước này coi hình ảnh ông già Noel đồng tính là “không thể chấp nhận”.

Còn tại Na Uy, nơi có tư tưởng cởi mở với cộng đồng LGBT, quảng cáo này được xem như một câu chuyện ấm áp mùa Giáng sinh và phản ánh thái độ thân thiện của nước này đối với quyền của người đồng tính.

Những năm 1960, các cặp đồng giới ở Na Uy phải gặp nhau trong các câu lạc bộ bí mật và bị xã hội đánh giá gay gắt.

Đến năm 1972, đồng tính luyến ái bị bác bỏ khỏi danh sách tội hình sự ở Na Uy nhờ các nỗ lực thay đổi của nhà hoạt động xã hội Kim Friele. Đến năm 1993, hôn nhân đồng giới được cho phép ở nước này.