Quảng cáo củ tỏi bị chê tục tĩu ở Hàn Quốc

Thể hiện củ tỏi dưới hình ảnh một người đàn ông và sử dụng các từ mô tả như "dày, cứng cáp", quảng cáo bị chỉ trích là phản cảm.

Clip quảng cáo dài 30 giây được đăng tải trên kênh YouTube của huyện Hongseong (tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc). Nơi này có dân số khoảng 100.000 người, nổi tiếng với loại tỏi “Hongsan”, theo AP.

Trong clip, một phụ nữ chạm vào đùi của một người đàn ông tên là "Hongsan" (có phần đầu hình củ tỏi) và khen những từ như "rất dày", "cứng cáp" nhằm ẩn ý quảng cáo chất lượng tỏi địa phương.

Đoạn phim này nhái một cảnh trong bộ phim nổi tiếng Once Upon a Time in High School năm 2004 của Hàn Quốc.

Những hình ảnh này còn được phát trên bảng quảng cáo điện tử tại một bến xe buýt nhanh ở Seoul và một con phố trung tâm Daejeon vào tháng trước.

Cảnh một người phụ nữ vuốt ve đùi người đàn ông đóng vai củ tỏi bị chê phản cảm. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi xem quảng cáo, một nông dân đã gửi thông tin vào một số hội nhóm nông nghiệp và nhiều kênh truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin về những hình ảnh này.

"Chúng tôi rất ngạc nhiên. Đoạn video đã xúc phạm người xem và gây ảnh hưởng đến hình ảnh sản phẩm nông nghiệp mà người dân đã chăm chỉ trồng trọt", tuyên bố chung của Liên đoàn Nông dân Hàn Quốc và Hiệp hội Nữ nông dân Hàn Quốc cho biết.

Tuyên bố này cũng nhận xét quảng cáo là khêu gợi, không phù hợp và tình dục hóa củ tỏi.

Huyện Hongseong đã gỡ quảng cáo bị chỉ trích. Ảnh cắt từ clip.

Các nhóm nông dân đã yêu cầu huyện Hongseong xin lỗi, phạt những người chịu trách nhiệm sản xuất clip và cho biết phương hướng ngăn chặn các sự việc tương tự. Shin Ji-youn, một trong các lãnh đạo của Hiệp hội Nữ nông dân Hàn Quốc, cho biết các nhóm nông dân đề nghị huyện này phản hồi yêu cầu của họ trước ngày 10/8.

Ngày 3/8, các quan chức huyện Hongseong cho biết đã gỡ video khỏi kênh YouTube và ngừng phát sóng trên các biển quảng cáo vào tuần trước. Huyện không đưa bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vụ việc và cho hay đang thảo luận cách đáp ứng yêu cầu của các nhóm nông dân.

Các quan chức của huyện cũng cho biết đã chính thức đổi tên sản phẩm tỏi địa phương thành “Hongseong” vào tháng 1.

Tỏi là một trong những nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Hàn Quốc. Nhiều người dân xứ kim chi tin rằng tỏi giúp tăng cường sự dẻo dai, số khác nghĩ chúng có thể cải thiện khả năng tình dục ở nam giới.