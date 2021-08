Quân y được chi viện từ Hà Nội sẽ đến tận nhà chăm sóc F0 ở TP.HCM

Khi TP.HCM siết chặt giãn cách, gần 300 tổ quân y sẽ đến tận nhà chăm sóc bệnh nhân Covid-19 và hỗ trợ y tế cho người dân.

Trao đổi với Zing sáng 21/8, thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện Quân y, cho biết 300 bác sĩ ở Học viên Quân y đã xuất quân từ Hà Nội vào TP.HCM để hỗ trợ người dân trong giai đoạn siết chặt giãn cách sắp tới.

Tổng quân số của Học viên Quân y được điều động vào TP.HCM đợt này có 1.400 người. 300 người lên đường ngày 21/8; 1.100 người còn lại đi ngày 23-24/8.

300 cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y tại lễ xuất quân vào TP.HCM chống dịch sáng 21/8. Ảnh: V.T.

1.400 quân nhân được chia thành gần 300 tổ quân y, mỗi tổ gồm 2 bác sĩ/giảng viên và 3 học viên. Khi đến TP.HCM, các tổ quân y sẽ cơ động đến các khu dân cư để chăm sóc sức khỏe cho người dân, điều trị trường hợp F0 và làm một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Tại lễ xuất quân, trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viên Quân y, nhắn nhủ đoàn công tác rằng "chưa bao giờ người dân TP.HCM, người dân miền Nam cần sự giúp đỡ của chúng ta như lúc này".

Tướng Quyết yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy kiến thức chuyên môn khám, chữa bệnh, đồng thời dành tình yêu thương khi tiếp xúc với người dân.

Tối 19/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dưới sự chỉ huy thống nhất của địa phương, quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân; công an sẽ đảm bảo an ninh trật tự và góp phần an dân.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của TP.HCM cùng các tỉnh, trong đó có lực lượng y bác sĩ điều trị; tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân...