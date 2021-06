Quán vịt ngon cho ngày Tết Đoan ngọ

Dịp Tết Đoan ngọ không thể thiếu các món ngon từ thịt vịt. Dưới đây là 5 địa chỉ đặt món vịt ship tận nhà tại TP.HCM cho thực khách tham khảo.

Tết Đoan ngọ là một trong những ngày lễ được mong chờ nhất năm của người Việt. Vào dịp này, gia đình sẽ cùng nhau sum vầy, thưởng thức những món ăn hấp dẫn như bánh tro, cơm nếp, chè trôi, thịt vịt...

Thịt vịt với tính mát, hương vị thơm ngon, được nhiều người lựa chọn cho bữa tiệc ngày hè. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp tại TP.HCM, bạn có thể order vịt nướng, cháo hay lẩu vịt về nhà với những gợi ý đặt hàng dưới đây.

Vịt cỏ 202

Đây là quán vịt bình dân được lòng hội sành ăn tại TP.HCM. Những món ăn nóng hổi thích hợp đổi vị ngày mưa gồm cháo, bún, miến măng vịt. Trong đó, gỏi vịt là món ăn thanh mát, phù hợp với những ngày thời tiết nóng bức. Tùy theo khẩu phần 1/2, 1/4 hay nguyên con, bạn sẽ được tặng kèm cháo hoặc lòng gỏi.

Đánh giá:

Maihoang Anhminh: "Gỏi đậm đà, vịt thả đồng nên thơm ngon".

Tâm Lê: "Những hôm trời se lạnh được húp bát cháo vịt nóng thật không gì bằng. Nước mắm gừng vị dịu dễ ăn".

Cakho To: "Giao hàng khá nhanh. Nước dùng giao đến còn nóng hổi. Miến măng huyết có đến 5 miếng thịt vịt, ăn ngon, không quá dai".

Buun Chocopie: "Gỏi mang về hơi ít, không nhiều như trên hình".

Trần Quang Ký

Với tiêu chí “thực phẩm sạch, không phẩm màu và sốt gia truyền”, đây là tiệm vịt quay lâu đời ở khu Chợ Lớn hút nhiều tín đồ món Hoa.

Vịt quay sốt tiêu đen da giòn một trong những đặc sản không thể bỏ lỡ tại đây. Phần da thường chỉ giòn trong 40 phút từ lúc ra lò, nên khi đặt vịt quay mang về, bạn có thể bỏ vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng để món ăn ngon hơn.

Sườn nướng mật ong, gà hấp xì dầu, thịt quay Macao cũng là những món ăn hấp dẫn không kém tại đây.

Đánh giá:

Yen Nguyen: "Mình gọi 1/2 con vịt quay sốt tiêu đen da giòn. Vịt rất ngon và thấm vị, da ngoài giòn rụm, béo ngậy".

Phúc Phan: "Chất lượng món ăn không được đồng đều. Lần đầu mình đặt 1 con vịt quay tiêu, tính cả tiền ship gần 500.000 đồng. Lần thứ 2 đặt như cũ, giao đến là vịt cũ, ăn hôi, mềm bở".

Ching Hui Yen: "Lần đầu mình order tại đây giao hàng khá nhanh. Vịt quay còn ấm, không quá mỡ, gia vị ướp hơi mặn là điểm trừ".

Vịt quay tiêu xanh Hong Kong

Menu gồm nhiều món vịt hấp dẫn, mang phong vị Hoa như chân vịt phá lẩu, vịt quay... Vịt quay tiêu xanh sốt Hong Kong (phần 1/2 con, 190.000 đồng) là gợi ý lý tưởng cho bữa tiệc cùng gia đình. Lớp vỏ vàng ươm, giòn rụm, thịt bên trong mềm ẩm, thấm sốt cay đậm vị.

Ngoài ra, nếu muốn ấm bụng hơn, bạn có thể đặt combo gồm vịt quay, bánh bao, bánh mì ăn kèm. Các món phá lấu lạ vị từ chân, cánh, lưỡi, tim, gân vịt sẽ hợp lai rai, ăn vặt.

Đánh giá:

Tiên Trần: "Bánh mì vịt quay mới giao tới còn ấm nóng, nhân đầy ắp, nước sốt ngon. Giá cả hợp lý so với các tiệm khác".

Your Little Penguin: "Công ty mình hay đặt vịt ở đây nên mình cũng mua về ăn chung cùng gia đình. Thịt vịt mềm, nhiều nạc, nước chấm không quá cay. Giá cả ok. Bánh mì ở đây chỉ bán ổ nhỏ".

Anh Duy: "Phá lấu đầy đủ tai heo, lưỡi, bao tử, ruột, thấm nước sốt, ăn kèm bánh mì khá hợp. Bụng vịt là món ăn ngon, rẻ, điểm trừ là phần thịt chưa được loại bỏ lông kĩ".

Huyền Vịt Quán

Quán vịt chính gốc miền Bắc chinh phục thực khách bởi những món ăn dân dã, đậm chất miền quê. Vịt được chế biến đa dạng thành các món luộc, nướng, tiết canh, xáo măng huyết, xào cay, xào sả ớt... Nộm chân vịt rút xương 110.000 đồng là món ăn bán chạy tại đây.

Lẩu vịt nấu chao, om sấu, giả cầy... cũng là những hương vị hấp dẫn mà nhóm đông người có thể order thưởng thức cùng nhau vào ngày nghỉ cuối tuần.

Đánh giá:

Giang Ms: "Vịt nướng mang về có lúc ngon, lúc hơi khô. Vịt xáo măng khá nhiều, vị nhạt. Tiết canh ngon, không tanh, trộn với đồ sụn ăn sần sật. Điểm trừ là các món ship về quán cho ít rau, không có đũa muỗng".

Thuto1: "Mình mua 1,5 con vịt về nhà ăn thử. Nước chấm ngon nhưng thịt hơi dai, chưa dậy mùi lá mắc mật, chủ yếu mùi riềng. Phần 1/2 con hơi ít. Nói chung với tầm giá như vậy ở TP.HCM tạm chấp nhận được".

Mì Vịt Tiềm Thượng Hải 481

Nếu là tín đồ ẩm thực Trung Hoa, bạn có thể đặt món mì vịt tiềm ship tận nhà dịp Tết Đoan ngọ tại TP.HCM. Tùy vào sở thích ăn nhiều thịt hay da, bạn có thể order mì đùi vịt góc tư, mì cánh vịt, cổ vịt... Vịt được chiên sơ nên có màu vàng cánh gián đẹp mắt, phần ăn mang về tỏa mùi thơm nhẹ của thảo mộc trong nước tiềm.

Đánh giá:

Hieu Ng: "Giá ở đây không đắt, tầm 60.000-70.000 đồng tuỳ món, đùi góc tư giá cao nhất. Nước dùng vừa ăn, có mùi thuốc bắc. Thịt vịt mềm, ngon, thấm vị. Phần đùi vịt khá to, mì vàng ăn ok, phần 2 vắt đủ no".

Minh Anh: "Mì vịt tiềm ngon, thịt nhiều nhưng mì hơi ít. Thông thường ăn 2 người mình sẽ gọi mì thêm".

John Nguyễn: "Tô góc tư vịt hơi nhỏ, mì ít, mình phải mua thêm 3 vắt. Nước lèo không đậm đà, ăn tạm được".