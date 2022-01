Quản trị rủi ro du lịch trong giai đoạn bình thường mới

Vừa qua, Đại học Hoa Sen (HSU) phối hợp Sở Du lịch TP.HCM tổ chức tọa đàm “Quản lý rủi ro trong du lịch, chiến lược phục hồi giai đoạn mới”.

Tọa đàm hướng đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp từng bước phục hồi kinh doanh du lịchtrong giai đoạn bình thường mới, thông qua việc quản trị rủi ro.

Quản trị rủi ro để phục hồi du lịch

Trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó ngành dịch vụ - du lịch chịu tác động nặng nề. Nhiều doanh nghiệp du lịch phải đóng cửa, các hãng hàng không cắt giảm chuyến bay; khách sạn, nhà hàng ngưng hoạt động…

Theo chia sẻ của các khách mời trong tọa đàm “Quản lý rủi ro trong du lịch, chiến lược phục hồi giai đoạn mới”, ước tính số lượng khách du lịch giảm đi trong hai năm đại dịch tương đương 5-7 năm. Nếu đợi để du lịch phục hồi có thể mất 5-7 năm hoặc lâu hơn.

Các khách mời tham gia tọa đàm “Quản lý rủi ro trong du lịch, chiến lược phục hồi giai đoạn mới”.

Dù thị trường gặp nhiều khó khăn, theo PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, diễn giả trong buổi tọa đàm, ngành du lịch vẫn có những điểm sáng cho thấy du khách sẵn sàng bước vào giai đoạn du lịch bình thường mới.

“Một trong những tín hiệu đáng mừng là số du khách đặt chỗ và chờ đợi để đi du lịch là rất lớn. Do đó, đây là thời điểm để chúng ta nghĩ đến câu chuyện phục hồi về du lịch”, bà cho biết.

Lên kế hoạch cho những rủi ro

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, phần lớn doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ gặp lúng túng, lo lắng rủi ro khi thị trường vừa khởi động trở lại. Để hạn chế thiệt hại, doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý du lịch cần có những kịch bản riêng, sẵn sàng ứng phó khi gặp vấn đề.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐTV Vietravel Holdings - chia sẻ quản trị rủi ro là khả năng nắm bắt tình hình, dự đoán những điều không may và lên kế hoạch nhằm hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất.

“Dịch bệnh gây ra nhiều thiệt hại, khiến doanh nghiệp rời cuộc chơi nhưng ngược lại, một số đơn vị đã nhanh chóng vượt qua và tìm được lối đi riêng. Họ vượt qua bằng cách quản trị, dự báo và thúc đẩy thông qua phương tiện mới, tận dụng tốt các chính sách của nhà nước. Đó chính là quản trị rủi ro”, ông Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐTV Vietravel Holdings - chia sẻ về quản trị rủi ro.

Còn theo ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, thành phố rất mạo hiểm khi đề nghị đưa du lịch sớm trở lại, nhất là đề xuất cho phép đón du khách ở nước ngoài về Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cho rằng nếu đảm bảo các yếu tố an toàn, sẵn sàng kịch bản đối mặt rủi ro thì du lịch sẽ trở lại, giúp phục hồi nền kinh tế.

Nâng cao hiệu quả nhờ quản trị tinh gọn

Tại buổi tọa đàm, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy đánh giá nguồn nhân lực là một trong những yếu tố tiên quyết để đưa nền du lịch phục hồi.

Dịch bệnh khiến nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch giảm mạnh, phần lớn người lao động nghỉ việc, chi phí dành cho nhân sự cũng hạn hẹp. Từ những thách thức này, doanh nghiệp cần linh hoạt để biến bình thường mới thành cơ hội “dậy thì lần hai”.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen - đưa ra gợi ý phục hồi du lịch.

Cũng theo bà Thúy, doanh nghiệp cần cơ cấu tổ chức linh động, có thể biến đổi khi xảy ra rủi ro; tinh gọn với nguồn nhân sự đa năng - một người có thể kiêm nhiệm nhiều công việc với năng suất cao. Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp cần tái cấu trúc, chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên.

Đại học Hoa Sen là một trong những đơn vị chuyên đào tạo nhân lực ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng. Trường phối hợp nhiều doanh nghiệp để đào tạo, cũng như cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch nước nhà.

Thời gian qua, trường hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp để kết nối sinh viên đến làm việc, đồng thời có các chương trình đào tạo chuyên sâu như Vatel của Pháp, các đề án do sinh viên thực hiện như The Future Chef, cuộc thi The Guiding Star… Chương trình đào tạo giàu tính ứng dụng góp phần tạo nên nguồn nhân lực trẻ, đa năng, nhiệt huyết, dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh bình thường mới.