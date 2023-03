Quần thể đô thị biển Vinhomes thành hình

Tiến độ thi công thần tốc giúp quần thể đô thị biển 1.200 ha của Vinhomes ở phía đông Hà Nội duy trì sức nóng suốt thời gian qua.

Quần thể đô thị biển Vinhomes được kỳ vọng tạo động lực cho đà phục hồi của thị trường bất động sản trong năm 2023.

Đẩy nhanh thi công, khu đông "lột xác"

Trước Tết Nguyên đán, vợ chồng anh Ngọc Lâm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoàn tất thủ tục nhận bàn giao căn liền kề tại phân khu Chà Là, thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị thi công nội thất được anh ký hợp đồng lập tức bắt tay thi công, giúp chủ nhà sớm đưa công trình vào sử dụng cho “mục tiêu kép”: Vừa để ở, vừa cho thuê.

“Khi đặt cọc giữa năm ngoái, tôi không nghĩ là cuối năm được nhận bàn giao nhà, dù chủ đầu tư có cam kết. Tiến độ thi công có thể gói gọn trong hai chữ ‘thần tốc’. Nhờ đó, những khách hàng như tôi có thể thực hiện kế hoạch chuyển cư và kinh doanh đúng dự kiến”, anh Lâm cho biết.

Từ cuối năm ngoái, Chà Là là phân khu đầu tiên của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hoàn thành bàn giao 100% căn. Tính gộp cả San Hô, Hải Âu, Đảo Dừa, Sao Biển và Kinh đô Ánh Sáng, số lượng bàn giao tại đại đô thị này hiện hơn 4.000 căn. Bên cạnh đó, hơn 60% số căn ở 8 phân khu thi công đến tầng 5 và mái, tối thiểu xây dựng đến tầng 3 và 4. Đặc biệt, phân khu San Hô hoàn thiện 99% đến mái và bàn giao 50% tổng số căn… Dự kiến hết quý II/2023, hơn 12.000 căn của đại đô thị sẽ bước vào giai đoạn hoàn tất.

Toàn bộ phân khu Chà Là đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao.

Song song, hệ thống trường liên cấp Vinschool tuyển sinh vào quý III/2024, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall khai trương vào tháng 9/2024, Vinmec Health Resort 6 sao dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 12/2024. Trong khi ở Vinhomes Ocean Park, Vinschool và Vincom vận hành từ năm 2020, mang đến chất sống tiện nghi, hiện đại tương đương các quốc gia phát triển.

“Trong bối cảnh thị trường khó khăn, tiến độ xây dựng thần tốc là minh chứng cho uy tín và thực lực của chủ đầu tư Vinhomes. Đáng nói là trước khi các phân khu thành hình, loạt tiện ích quy mô đã được đưa vào sử dụng, đồng nghĩa trước khi nhận nhà, cư dân có cơ hội trải nghiệm tiện ích đẳng cấp như ở resort”, chị Hải Ninh - chuyên viên môi giới đại lý bán hàng Vinhomes - nhận định.

Tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park trong lòng Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire trở thành “ngôi sao mới” trên bản đồ văn hóa, du lịch Hà Nội từ khi mở cửa vào tháng 5/2022. Hàng chục nghìn người đã đến đây và khám phá 6 biển tạo sóng 5,4 ha; hồ nước mặn Laguna 9,3 ha hay công viên cát Sandy Park 10.000 m2.

5 tháng sau khi ra mắt Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, quần thể đô thị biển có thêm vịnh biển thiên đường Paradise Bay của Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Nơi đây có loạt điểm nhấn như hồ bơi nước mặn trong nhà Four Season quy mô 2.000 m2, hồ bơi ngoài trời Tropical Lagoon rộng 28.500 m2, đường trượt tốc độ do VinWonders thiết kế... Cùng thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park, “thế giới nước” mang thương hiệu Vinhomes tạo nên diện mạo đô thị mới cho phía đông Hà Nội.

Thúc đẩy xu hướng “đông tiến”

Sự thay đổi của khu đông góp phần thúc đẩy làn sóng chuyển cư tại thủ đô. Theo đánh giá của “Chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội”, 10 năm qua, dân số đô thị tại 12 quận tăng 19,43%. Mật độ dân số trung bình tại các quận là 10.830 người/km2, gần gấp đôi so với dự báo. Điều này gây quá tải cho hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội, quản lý an ninh, trật tự công cộng, môi trường sống… Do đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa ít nhất 215.000 người dân rời nội thành. Sự ra đời của quần thể đô thị biển Vinhomes ở phía đông góp phần thúc đẩy cuộc đại chuyển cư.

Trên thực tế, thời gian qua, nhiều người dân thủ đô lựa chọn quần thể đô thị biển Vinhomes làm tọa độ an cư. Đơn cử giai đoạn đầu tiên của dự án là Vinhomes Ocean Park, vài tháng sau khi bàn giao, có hơn 10.000 căn hộ sáng đèn và hiện quy tụ khoảng 50.000 người. Với tiến độ thi công thần tốc, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown hứa hẹn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ lấp đầy.

Chất sống nghỉ dưỡng như ở resort biển 5 sao tại quần thể đô thị biển Vinhomes.

Xu hướng “đông tiến” được thúc đẩy nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh dự án trọng điểm đã được đưa vào sử dụng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút giao Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang vượt tiến độ, dự kiến “về đích” vào tháng 10.

Ngoài ra, một hợp phần của dự án đường vành đai 3,5 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có quy mô 10 làn xe vừa hoàn thành. Tỉnh triển khai xong việc cắm mốc giải phóng mặt bằng, đảm bảo khởi công đường vành đai 4 vào ngày 30/6 theo kế hoạch.

Trong tương lai, mọi con đường sẽ dẫn đến quần thể đô thị biển Vinhomes với các tiện ích, dịch vụ. Đây là động lực để thị trường bất động sản phía đông Hà Nội phục hồi trong năm 2023 và tăng tốc trong thời gian tới.