Quận Thanh Xuân tiếp tục có thêm điểm phong tỏa

Khu nhà công vụ tại 210 Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) gồm 270 hộ dân và 3 căn nhà khác cùng tuyến đường vừa được phong tỏa do có 5 ca nhiễm nCoV.

Trao đổi với Zing sáng 31/8, ông Lưu Đình Lượng, Chủ tịch UBND phường Khương Mai (Thanh Xuân), cho biết trong 5 ca F0 có 3 người tại cửa hàng tiện lợi số 218 Lê Trọng Tấn và 2 mẹ con sống tại khu nhà công vụ của Quân chủng Phòng không - Không quân (210 Lê Trọng Tấn).

"Tối qua, khi xác định 2 ca dương tính tại đây, phường lấy mẫu gửi xét nghiệm 18 F1, phát hiện thêm 3 người dương tính. Cơ quan chuyên môn chưa xác định được nguồn lây của những các bệnh này, không rõ có liên quan đến khu vực Nguyễn Trãi hay không", ông Lượng nói.

Quận Thanh Xuân đã quyết định cách ly y tế tạm thời tại tòa nhà A, B, C khu nhà công vụ số 210 Lê Trọng Tấn từ ngày 30/8 đến 2/9 (3 ngày) và nhà 216 đến số 220 Lê Trọng Tấn từ ngày 30/8 đến 6/9 (7 ngày). Nhà A, B, C chung cư 210 Lê Trọng Tấn có tổng cộng 270 căn hộ; từ số nhà 216 đến số 220 Lê Trọng Tấn có 3 căn hộ.

Khu nhà công vụ tại 210 Lê Trọng Tấn. Ảnh: H.T.

"Quận Thanh Xuân đã phối hợp, xét nghiệm diện rộng cho 750 trường hợp liên quan, dự kiến ngày mai sẽ có kết quả", ông Lượng nói.

Tính đến 7h ngày 31/8, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đã có tổng cộng 312 ca nhiễm nCoV tại 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Trước diễn biến khó lường của ổ dịch này, quận duy trì lực lượng gồm 10 công an phường, 18 chiến sĩ quân đội , 23 đoàn viên cùng với 15 chốt phong tỏa hoạt động 24/24h để đảm bảo an toàn, an ninh khu vực.

10 camera an ninh và 6 loa truyền thanh được lắp đặt để giám sát, thông tin cho người dân khu vực này. Quận cũng thành lập tổ cung ứng thực phẩm gồm 15 hội viên hội phụ nữ và đoàn thanh niên đi chợ thay, cung ứng nhu yếu phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.