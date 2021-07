Quận Tân Phú xử phạt hơn 270 triệu đồng với người vi phạm Chỉ thị 16

Sau gần 4 ngày thực hiện Chỉ thị 16, lực lượng chức năng quận Tân Phú (TP.HCM) đã xử phạt gần 100 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 270 triệu đồng.

Theo Công an quận Tân Phú, tính đến trưa 12/7, lực lượng chức năng đã xử phạt 98 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, với số tiền phạt hơn 270 triệu đồng. Ngoài ra, nhà chức trách còn nhắc nhở hơn 2.300 người dân ra đường nhưng không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh có lý do thật sự cần thiết.

Thượng tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú - thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Tân Phú, đến từng chốt chặn để kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ phải tự ý thức bảo vệ sức khỏe, trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ y tế và tăng cường kiểm soát chặt chẽ người dân ra đường.

Công an quận Tân Phú lập các chốt kiểm tra trên địa bàn. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết ngay khi TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Tân Phú đã triển khai thành lập 11 chốt chính và các chốt phụ để kiểm soát việc lưu thông trên địa bàn.

Tại các chốt, lực lượng công an, quân sự, trật tự đô thị và các lực lượng liên quan trực 24/24 giờ. Cùng với đó, công an của 11 phường và các đội nghiệp vụ thuộc công an quận còn tuần tra khép kín trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch.