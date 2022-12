Quán quân Zalo AI Challenge 2022 thắng nhờ kinh nghiệm và chiến thuật

Nhờ kinh nghiệm tích lũy từ nhiều cuộc thi AI trước cùng chiến thuật hợp lý, ấn tượng, các quán quân của Zalo AI Challenge 2022 đã giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Trải qua hơn một tháng tranh tài, các quán quân tại 3 bảng đấu của Zalo AI Challenge đã lộ diện. Kết quả cuối cùng được tổng hợp giữa số điểm máy tính chấm tự động và kiểm duyệt ban cố vấn ở vòng thuyết trình giải pháp. Ở bảng E2E Question Answering, vị trí quán quân thuộc về đội Telegram và á quân là đội NguyenLe. Xuất sắc giành vị trí cao nhất ở bảng Liveness Detection là đội Cool Water và đội về nhì là NNN. Cuối cùng, quán quân bảng Lyric Alignment thuộc về đội Farmers và á quân là đội Telegram.

Dày dặn kinh nghiệm

Đa phần, thí sinh đạt giải tại Zalo AI Challenge năm nay đều là “chiến binh” có nhiều kinh nghiệm từ những cuộc thi AI trước đó. Ngoài ra, làm việc tại công ty lớn, được tiếp xúc thường xuyên với AI cũng là một trong những lợi thế của thí sinh năm nay.

Đội thi Farmers từng tham gia nhiều cuộc thi quốc tế về AI như WoodScape Challenge của Pháp, Waymo Challenge do Google tổ chức và từng thử sức ở Zalo AI Challenge năm 2020.

Kinh nghiệm từ các cuộc thi quốc tế giúp nhiều đội thi sáng tạo ra giải pháp với hướng tiếp cận mới lạ, hiệu quả cao.

Đội Telegram gồm 3 thành viên, đều là gương mặt rất trẻ nhưng đã giành giải quán quân cuộc thi Show US the Data năm 2021 do Coleridge Initiative (Đại học New York) tổ chức trên Kaggle - nền tảng thi đấu về trí tuệ nhân tạo uy tín nhất thế giới.

Đội Cool Water gồm 4 thành viên, đang làm việc tại VNDCredit. Trước đó, các thành viên từng tham gia nhiều cuộc thi về AI trên nền tảng lớn như Kaggle, Zindi.

Lần đầu tiên tham gia Zalo AI Challenge, bạn Vũ Hùng (đội trưởng Cool Water) cho biết, bên cạnh mong muốn trải nghiệm hệ thống đánh giá của BTC Zalo AI, các thành viên xem đây là cơ hội thử thách bản thân trên con đường trở thành AI Engineer.

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, đội Cool Water giành chiến thắng tại bảng Liveness Detection.

“Các đội thi năm nay rất mạnh. Nhiều đội đạt thứ hạng cao trong cuộc thi các năm trước và đến từ những công ty lớn. Đó thực sự là thử thách với chúng tôi”, đại diện đội Cool Water chia sẻ.

Từng tham gia Zalo AI Challenge những năm trước nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi, Bảo Khánh (đội trưởng Farmers) cho biết: “Những kinh nghiệm ấy không chỉ giúp cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo cơ hội cho chúng tôi được học, thực hành thêm mô hình mới trong xử lý tiếng nói và lập trình ngôn ngữ tư duy NLP. Đây đều là các mảng liên quan đến công việc hiện tại của tôi”.

Chiến thuật ấn tượng

Gặt được “quả ngọt” ở cuối chặng đua, hành trình đi đến chiến thắng của các đội chưa bao giờ dễ dàng. Bên cạnh khó khăn về thiết bị, kỹ thuật, nhiều đội còn gặp áp lực khi tranh tài với đối thủ nặng ký. Chính vì vậy, các đội thi luôn có cho mình những chiến thuật phù hợp.

“Chiến thuật chúng tôi là cố tình 'overfit' trên bảng xếp hạng công khai để đánh lừa đội thi khác. Sau đó, đội dùng phương pháp tổng quát hóa đối với dữ liệu để chiến thắng trên bảng xếp hạng ẩn”, đội trưởng Cool Water chia sẻ.

Chiến thuật ấn tượng giúp đội Cool Water “lội ngược dòng” chiến thắng ở vòng Private Test.

Dù giành chiến thắng ở bảng thi thuộc mảng xử lý âm thanh Lyric Alignment, các thành viên đội Farmers chia sẻ đây không phải thế mạnh của mình. Có sở trường và công việc liên quan đến mảng xử lý hình ảnh, các thành viên vẫn quyết định không tham gia đề Liveness Detection vì số lượng đội thi chọn đề này khá đông, tỷ lệ cạnh tranh cao.

“Muốn tìm kiếm điều mới lạ, vừa thử thách bản thân vừa học hỏi thêm nhiều thứ nên các thành viên thống nhất chọn đề Lyric Alignment”, đại diện đội Farmers chia sẻ.

Đội Telegram giành giải quán quân đề E2E Question Answering, á quân đề Lyric Alignment và giải giải pháp thuyết phục Inventive Solution.

Đối với Telegram, chiến thuật của đội lại là phân chia đề bài theo sở trường của từng người. Là đội thi tham gia cả 3 bảng của Zalo AI Challenge năm nay, Telegram trở thành đối thủ đáng gờm của tất cả thí sinh khi liên tục lọt top leaderboard các giai đoạn.

“Đội có nhiều thành viên sẽ là lợi thế nếu biết cách tận dụng. Vì thời gian thi khá ngắn, đội nhiều người dễ chia ra mỗi người một bài, làm đúng sở trường của mình. Những người còn lại có thể đóng góp ý kiến, sửa lỗi hoặc hoàn thiện giải pháp”, đội trưởng Telegram bộc bạch.

Giải pháp của 6 đội xuất sắc được giới thiệu tại khu vực trưng bày giải pháp trong khuôn khổ sự kiện Zalo AI Summit 2022.

Zalo AI Challenge 2022 khép lại thành công với kết quả thuyết phục. Bên cạnh các giải quán quân và á quân, Zalo AI Challenge 2022 trao 2 giải Inventive Solution cho đội thi có giải pháp thuyết phục nhất và Impressive Solution cho giải pháp mà ban tổ chức đánh giá cao về tốc độ xử lý. Hai giải phụ này lần lượt thuộc về đội Telegram và Red Team. Đây được coi là nguồn động viên từ Zalo AI Challenge, tiếp thêm động lực cho các kỹ sư trẻ tiếp tục với đam mê AI của mình.