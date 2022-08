Quán quân Thần tượng âm nhạc Mỹ cầu cứu

Liên tục cầu cứu khán giả nhưng Just Sam - ca sĩ trẻ thành danh sau chương trình Thần tượng Âm nhạc Mỹ - không nói rõ tình trạng bệnh tật.

Theo Page Six, ca sĩ Just Sam (tên thật Samantha Diaz) - quán quân chương trình American Idol 2020 - đang nhập viện nhưng không nói rõ nguyên nhân. Ca - nhạc sĩ trẻ người Mỹ gần đây cập nhật tình hình sức khỏe trên trang cá nhân.

Người chiến thắng Thần tượng âm nhạc Mỹ nhập viện hồi thứ tư. Kêu cứu nhưng cô không giải thích tình hình bệnh tật. Cô chỉ đăng một cách khó hiểu: "Tôi thực sự cần giúp đỡ".

Hình ảnh của Just Sam trong đêm chung kết American Idol 2020. Ảnh: ABC.

Sau khi nhận được sự lo lắng từ người hâm mộ, nữ ca sĩ đã lên tiếng cảm ơn: "Tôi biết ơn những lời cầu nguyện của mọi người. Bây giờ tôi đang tốt hơn. Tôi đã sống lại và xuất viện".

Nhưng chỉ một ngày sau, Just Sam tiếp tục cầu cứu vì nhập viện. Hiện tại, người hâm mộ vẫn chưa rõ tình hình sức khỏe của quán quân American Idol.

Just Sam đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi American Idol hồi tháng 5/2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đêm chung kết được tổ chức dưới dạng hát trực tiếp ở phòng thu tại nhà do ban tổ chức dựng nên. Cô được chú ý với câu chuyện là cô bé hát rong kiếm sống ở các ga tàu điện ngầm chiến thắng cuộc thi âm nhạc lớn nhất nước Mỹ.

Gia đình không thể tin Just Sam từ cô bé hát rong kiếm sống trở thành quán quân chương trình âm nhạc. Ảnh: ABC.

Cô không giấu được xúc động khi giành chiến thắng. "Tôi đã biến giấc mơ thành hiện thực. Cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn tất cả quý vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi đời từ đứa bé hát rong thành quán quân chương trình âm nhạc".

Dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, đêm chung kết Thần tượng âm nhạc Mỹ 2022 phải diễn qua sóng livestream thay vì ở sân khấu lớn. Các giám khảo cũng nhận xét từ xa, tránh tụ tập đông người ảnh hưởng cộng đồng. Đây cũng là lần đầu trong 18 năm tổ chức, đêm chung kết diễn ra ở sân khấu tại gia, không khán giả.