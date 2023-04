Quán quân ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử show sống còn của Mnet

Theo truyền thông xứ Hàn, chương trình năm nay có sự nâng cấp về chất lượng khi mặt bằng chung thí sinh được đánh giá cao hơn hẳn so với các mùa trước. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên chương trình sống còn của Mnet có một thí sinh người nước ngoài đạt hạng nhất, theo đó đảm nhận vai trò center trong nhóm nhạc mới. Trước đây, vị trí này đều do thực tập sinh người Hàn Quốc đảm nhận, như Jeon Somi (I.O.I), Kang Daniel (WANNA ONE), Jang Won Young (IZ*ONE), Kim Yo Han (X1) và Kim Chae Hyun (Kep1er).