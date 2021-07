Quán quân ICD lên tiếng việc mua giải ở King of Rap

Á quân RichChoi thông qua bản rap diss cho biết ICD được ưu ái ở King of Rap. Sau đó, ICD phủ nhận mua giải và giải thích việc tặng quà cho ê-kíp sản xuất.

Chiều 31/7, ICD lên tiếng về việc á quân RichChoi có bài rap diss với nội dung ICD được ưu ái ở King of Rap. Đầu tiên, quán quân giải thích việc mua quà tặng những nhân viên của ê-kíp sản xuất.

ICD cho biết vào dịp Trung thu 2020, anh mang bánh ở Hải Phòng đến biếu một vài người ở công ty. Ngoài ICD còn có thí sinh khác cũng tặng quà ê-kíp sản xuất. Theo rapper, anh cũng mang thêm bánh ngọt mời các thí sinh ở nhà chung trong đợt thi chứ không riêng các nhân viên.

“Tôi ngồi ăn cùng Pháo và Chị Cả, chứ không phải lén lút biếu xén rồi được ưu ái. Việc tôi có được ưu ái hay không cũng không phải lỗi của tôi”, ICD cho biết.

Về việc được diễn lại ở đêm chung kết, ICD giải thích trong phần trình diễn của anh, màn hình sân khấu bị vỡ. “Tại sao RichChoi rớt tai nghe và Chị Cả rơi tóc giả không được diễn lại thì tôi chịu. Tôi là thí sinh chứ không phải đạo diễn trường quay. Về hợp đồng trong cuộc thi, anh em nào ký gì, tôi ký cái đó”, rapper nhấn mạnh.

ICD là quán quân King of Rap. Ảnh: King of Rap.

ICD khẳng định anh không mua giải ở King of Rap. Nam rapper giải thích: “Vòng chung kết, chương trình họp riêng từng người gồm Pháo, hieuthuhai, RichChoi và tôi. Pháo và RichChoi về miền Bắc để làm việc với producer. Còn tôi không quen nhà sản xuất nào, may bố mẹ mua cho cái máy tính mới, hí hoáy tự làm beat, tự sáng tác. Lúc đó nhà chung có mỗi tôi và Chị Cả, tôi cũng chia sẻ beat và ý tưởng. Nếu mua giải, trận chung kết, tôi đã không phải phối đến 3 beat, viết đến bài thứ 3”.

ICD cho biết về vấn đề cư xử với các thí sinh trong chương trình, anh thừa nhận còn những thiếu sót. Anh hy vọng mọi chuyện không bị đẩy đi xa.

Lý do ICD lên tiếng là tối 30/7, RichChoi có bài rap diss quán quân King of Rap. Trong bài rap, RichChoi cho biết ICD được ưu ái nhờ việc biếu xén sếp tổng của ê-kíp sản xuất King of Rap. Theo bài rap của RichChoi, sau chung kết King of Rap, các thí sinh trong chương trình (ngoại trừ Pháo) đều không giữ mối quan hệ thân thiết với ICD.

RichChoi cho biết ICD được ưu ái ở King of Rap. Ảnh: Tùng Đoàn.

“Sao hồi đó tao không học mày đi mua quà cho sếp tổng của chương trình, lên gặp riêng rồi biếu xén / Ba cái vụ kiểu đấy không kêu ra / Thế sao không kể nốt, vụ bán kết chơi xấu anh Rica", nội dung bản rap diss của RichChoi.

Trên trang cá nhân, RichChoi viết thêm: “Chuyện thâm cung bí sử còn nhiều vô vàn, tôi không muốn phát ngôn nhưng các bạn moi móc nên chia sẻ để mọi người biết. Chưa bao giờ tôi hài lòng với King of Rap. Tôi thẳng thắn chỉ trích chương trình và cũng không có vấn đề gì với ICD”.

ICD và RichChoi cùng tham gia King of Rap năm 2020. Kết thúc cuộc thi, ICD giành giải quán quân, trong khi RichChoi trở thành á quân.