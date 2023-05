Quán quân American Idol phản hồi tin gian lận

Chiến thắng của chàng trai 18 tuổi, Iam Tongi, vấp ý kiến trái chiều từ công chúng nhưng anh không tỏ ra bất ngờ hay lo lắng.

Theo Page Six, danh hiệu quán quân của Iam Tongi tại American Idol 2023 để lại nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng cuộc thi đã bị can thiệp để tạo điều kiện cho giọng ca 18 tuổi chiến thắng. Anh vượt qua hai thí sinh Megan Danielle và Colin Stough.

Trả lời phỏng vấn mới đây, Iam Tongi tỏ ra không bất ngờ trước phản ứng từ công chúng. Tongi chia sẻ người cha quá cố là nguồn động lực, giúp anh chuẩn bị tinh thần đối diện mọi chuyện.

“Nhiều người nói rằng ngôi vị quán quân bị lấy đi khỏi tay Colin Stough. Tôi cảm thấy thích thú khi nghe thông tin đó. Bố tôi luôn nói rằng âm nhạc của tôi không thể làm hài lòng tất cả. Sẽ có những người không thích và điều đó là bình thường", Tongi nói với Daily Mail.

Anh chia sẻ thêm: “Khán giả có quyền đưa ra ý kiến ​​của mình. Mọi người được nghĩ những gì mà họ muốn. Tôi thích các bình luận, bất kể là họ nói gì bởi tôi phải để những điều đó xảy ra. Trên thực tế, âm nhạc của tôi không dành cho tất cả và tôi phải thích nghi với điều đó một cách khó khăn".

Chiến thắng của Iam Tongi tại American Idol 2023 vấp phải hoài nghi từ người xem. Ảnh: Rolling Stone.

Dẫu vậy, nhà phê bình trực tuyến Barry Reeves cho rằng cuộc thi lẽ ra phải tập trung vào tài năng thay vì câu chuyện của thí sinh. Tại vòng loại, chàng trai trẻ khiến ban giám khảo xúc động khi tâm sự cha anh đã mất chỉ vài tháng trước thời điểm anh tham gia cuộc thi. Iam Tongi trình bày bài hát Monsters bằng cây đàn guitar của cha để bày tỏ lòng tri ân tới ông.

Trong đêm chung kết diễn ra vào cuối tuần qua, Iam Tongi thể hiện 3 ca khúc gồm I'll be see you, Monsters và Making memories of us. Tongi đã trở thành người Hawaii đầu tiên chiến thắng tại chương trình American Idol. Anh thể hiện ca khúc Don't let go để gửi tặng gia đình, ban giám khảo và khán giả.