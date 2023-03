Quan niệm sai lầm về người không hứng thú với tình dục

Một số người nhận ra bản thân là asexual sau một hoặc nhiều lần trải nghiệm tình dục.

Asexual /ˌeɪˈsekʃuəl/ (tính từ): Vô tính

Định nghĩa:

Asexual, hay còn được gọi là ace, là một thuật ngữ dùng chung cho những người có ít hoặc không bị hấp dẫn về mặt tình dục với người khác. Họ có thể là người dị tính, đồng tính, song tính hoặc người toàn ái (panromantic).

Một số người nhận ra họ là người vô tính sau một hoặc nhiều trải nghiệm tình dục. Những người khác biết bản thân là người vô tính từ khi còn nhỏ.

Asexual có thể thay đổi theo nhiều kiểu khác nhau, tùy thuộc vào các mối quan hệ hoặc cách một người xác định mức độ hấp dẫn tình dục, hấp dẫn tình cảm và hấp dẫn ngoại hình.

Asexual lần đầu tiên được biết đến từ cuối những năm 1980. Trong tác phẩm Sappho und Sokrates, nhà tình dục học người Đức Magnus Hirschfeld đã đề cập đến những người không có ham muốn tình dục. Ông gọi những người đó là "anesthesia sexual" (tạm dịch: Mất cảm giác tình dục).

Một quan niệm nhiều người vẫn hiểu sai là "người vô tính có nghĩa là độc thân". Thực tế, người vô tính không độc thân, họ vẫn yêu đương, thậm chí kết hôn và có con, nhưng chỉ đơn giản là có ít hoặc không bị người khác hấp dẫn về mặt tình dục.

Ngoài ra, người vô tính cũng bị cho là có ác cảm với tình dục nhưng thực ra họ không ác cảm, chỉ là không hứng thú.

Thêm một điều nữa là vô tính đang bị nhầm với mất ham muốn tình dục. Nhiều người cho rằng vô tính là một tình trạng y tế và có thể điều trị, chữa khỏi. Những người khác lại cho rằng những người vô tính không có ham muốn tình dục vì họ từng trải qua chấn thương tình dục hoặc bị hành hung.

Tiến sĩ tâm lý học Gina Rhodes nhận định những quan niệm trên đều sai. Người vô tính không bị mất ham muốn về mặt chức năng, họ cũng không gặp chấn thương liên quan tình dục. Vô tính chỉ đơn giản là một định hướng, trạng thái hoặc bản sắc của con người.

Ứng dụng của asexual trong tiếng Anh:

- Many asexual people have romantic feelings for other people, go on dates, and have long and short-term romantic relationships.

Dịch: Nhiều người vô tính có tình cảm lãng mạn với người khác, họ hẹn hò và có những mối quan hệ lãng mạn dài hạn và ngắn hạn.