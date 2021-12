Quan niệm chăm con xưa và nay của mẹ Việt

Hạn chế cho trẻ nằm võng: Với thiết kế ôm trọn cùng chuyển động đung đưa, võng giúp bé cảm thấy như đang còn trong tử cung mẹ, yên tâm, dễ chịu và ngủ ngon hơn. Đó cũng là lý do nhiều phụ huynh trước đây thường cho trẻ nằm võng khi ngủ. Tuy nhiên, theo Hiệp hội nhi khoa Mỹ, hệ thần kinh của trẻ sơ sinh chưa đạt đến độ hoàn thiện nên những chấn động, rung lắc quá mạnh có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của não bộ. Theo các nghiên cứu, chỉ trong 3-5 giây rung lắc, não của trẻ có thể phải chịu những tổn thương. Do vậy, các bà mẹ hiện đại có xu hướng chuyển sang cho bé nằm cũi, vừa rèn khả năng tự ngủ vừa giúp bé có giấc ngủ an toàn, dễ chịu.