Quận nào có ít phường nhất Việt Nam?

6. Tại quận Ngũ Hành Sơn có làng nghề truyền thống nào? Đúc đồng Ngũ Xá

Điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước

Gốm Thanh Hà Tại quận Ngũ Hành Sơn có làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước nổi tiếng. Theo tư liệu của Cục Di sản văn hóa, làng nghề được hình thành vào khoảng thế kỷ 17, hiện những người thợ ở đây dùng cả công cụ thủ công lẫn máy cơ giới để điêu khắc đá. Trong ảnh là biểu tượng Cá chép hóa Rồng bên bờ sông Hàn của Đà Nẵng, là một sản phẩm đặc sắc của làng đá Non Nước. Ảnh: B_ellb_ell.