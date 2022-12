Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra shop Trang Nemo

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra đột xuất cửa hàng thời trang Trang Nemo tại 269C và 269D đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM).

Ngày 9/12, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết lực lượng quản lý thị trường tại TP.HCM đã kiểm tra đột xuất cửa hàng Trang Nemo tại 269C và 269D đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng có rất nhiều quần áo, hoa tai, phụ kiện túi xách... gắn mác của các nhãn hiệu nổi tiếng như Fendi, Chanel, Dior...

Đến hơn 16h cùng ngày, lực lượng chức năng cho biết đơn vị vẫn tiếp tục kiểm đếm, phân loại và xác minh giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa đang trưng bày tại cửa hàng.

Được biết, cửa hàng thuộc sở hữu của bà Nguyễn Xuân Hương Trang (còn gọi là Trang Nemo). Bà Trang cũng chính là nhân vật đang bị truy tố về cùng tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra quần áo tại cửa hàng Trang Nemo. Ảnh: DMS.

Tại phiên tòa xét xử chiều 22/11, HĐXX cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp cần xem xét thêm nên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết. Chiều 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo.

Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài. Quá trình nói chuyện, Khanh có lời lẽ bênh vực My rồi xảy ra cự cãi với nhóm đối phương. Khanh sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương, phải nhập viện. Chị Yến vào can ngăn cũng bị đánh.

Vụ việc được phía Trang Nemo livestream nên gây chú ý cho cộng đồng mạng. Hàng trăm người ngay sau đó kéo đến cửa hàng trên để theo dõi, gây náo loạn đường Nguyễn Trãi.