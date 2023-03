Quản lý sai nếu mãi bảo bọc nhân viên

Nhiều quản lý luôn muốn bảo bọc nhóm làm việc của mình. Trong mọi tình huống, họ luôn đứng ra dàn xếp nhằm giảm áp lực cho nhân sự cũng như chắc chắn mức độ thành công của các dự án.

Tuy nhiên, khi lặp lại liên tục, hành vi này sẽ khiến tình hình nội bộ gặp trục trặc. Chẳng hạn, cấp dưới sẽ coi lãnh đạo là “phao cứu sinh”, từ đó hình thành tư duy dựa dẫm.

Dù làm sai, họ vẫn ngó lơ vì tin đã có người sẵn sàng xử lý hậu quả. Cứ như vậy, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo biến mất, nhường chỗ cho sự lười biếng và xem thường công sức chung.

Nếu là quản lý và đang loay hoay giải quyết tình trạng tương tự, bạn có thể cân nhắc một số lời khuyên sau từ Harvard Business Review.

Ảnh hưởng

Theo huấn luyện viên điều hành sự nghiệp Luis Velasquez, những quản lý non trẻ, mới lên chức thường có xu hướng lãnh đạo kiểu “ô dù”.

Thời gian đầu, họ được thỏa mãn nhu cầu kiểm soát, dẫn dắt tập thể. Song, hậu quả kéo theo lại nhanh chóng khiến họ kiệt quệ, khó đảm bảo chất lượng cho các nhiệm vụ được giao.

Khó cáng đáng mọi thứ

Khi phải quyết định thay quá nhiều, quản lý dần nảy sinh cảm giác cá nhân với những kế hoạch làm việc.

Vấn đề nằm ở chỗ, nhiệm vụ của họ là quán xuyến chung, chứ không phải tập trung vào từng đầu việc nhỏ lẻ.

Cứ như vậy, chính họ trở thành nguyên nhân làm chậm tiến độ chung, gây hại đến hình ảnh cá nhân và cả nhóm trong mắt lãnh đạo cấp cao hơn.

Mặt khác, nhóm điều hành này bắt đầu mệt mỏi vì phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Nếu họ không sớm nhận ra và điều chỉnh, burn out hay bị thuyên chuyển vị trí là kết cục khó tránh.

“Dạy hư” nhân viên

Tâm lý thoải mái vì được nâng đỡ là lý do khiến cấp dưới của bạn mất động lực tự giải quyết khó khăn.

Họ sẵn sàng phản ứng gay gắt nếu không nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, khi luôn được lo liệu thay trong các dự án, họ dễ tự mãn và cho rằng mình đã tự làm nên thành công.

Bên cạnh đó, nhân viên thiếu tính độc lập gây hại đến năng suất và khả năng đổi mới, thích ứng chung của tổ chức. Từ đây, mọi thứ chỉ có thể đi theo lối mòn, gây lãng phí thời gian và các nguồn lực quý báu khác.

Hướng giải quyết

Trước hết, quản lý trẻ cần hiểu nhiệm vụ của mình là hỗ trợ, dẫn dắt nhân viên chứ không phải bảo bọc họ.

Để làm được điều đó, trước tiên bạn cần thay đổi một chút về suy nghĩ và góc nhìn.

Chuyên gia Velasquez cho rằng khả năng cao bạn đang có những nỗi sợ liên quan đến việc lãnh đạo tập thể. Hãy tự trả lời vài câu hỏi dưới đây nhằm đào sâu vào gốc rễ vấn đề:

Đồng thời, bạn nên chủ động liên hệ với nhóm lãnh đạo cao cấp để xin lời khuyên. Với góc nhìn khách quan và kinh nghiệm dày dặn, họ sẽ chỉ ra những lỗ hổng và hướng giải quyết phù hợp.

Mặt khác, hãy trao quyền cho nhân viên. Muốn phát triển mạnh và lâu dài, bạn phải để cấp dưới tự tư duy và hành động. Xoay tua làm nhóm trưởng, chia tốp phản biện - bảo vệ kế hoạch cũng là cách buộc mọi người phải chủ động và chịu trách nhiệm hơn.

Chắc chắn, họ khó tránh được những thất bại ở mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn phải chấp nhận kết quả ban đầu này để đưa mọi thứ về guồng làm việc đúng đắn.

Lời khuyên của Velasquez là đưa ra một số mô hình hỗ trợ, động viên nhân sự tự lo liệu như:

“Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, việc đầu tiên bạn cần làm là tránh đổ lỗi cho bất kỳ ai. Bù lại, hãy yêu cầu mọi người ngồi lại và bàn hướng giải quyết.

Bên cạnh đó, quản lý phải bình tĩnh, song cũng không được chần chừ trong quá trình cải thiện tình hình. Nên nhớ, ‘ô dù’, bảo vệ quá đà chưa bao giờ là lối hành động của một quản lý đáng tin cậy”, Velasquez nói thêm.

