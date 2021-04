Quản lý quán karaoke New Way bán ma túy cho khách

Ngày 7/4, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Trước đó, ngày 1/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Ứng Hòa kiểm tra hành chính quán karaoke New Way, ở xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà do Đ.T.N. (sinh năm 1981, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, công an gặp N.T.C (sinh năm1981, ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa) là quản lý quán.

Nhóm thanh niên "bay lắc" trong quán karaoke.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 phòng hát có 8 đôi nam, nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. 8 nam đều là thanh niên ở các huyện Ứng Hoà và huyện Thanh Oai; 8 nữ giới là nhân viên dịch vụ, đều ở các tỉnh ngoài như Lào Cai, Lai Châu, Hoà Bình, Sơn La.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an huyện Ứng Hòa phát hiện các túi đựng ma túy được nghi phạm giấu ở đáy của két đựng bia. Ban đầu, các nghi phạm khai nhận mua ma tuý của N.T.C. để mang vào phòng hát sử dụng.