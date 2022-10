Quản lý nhà nghỉ điều nhân viên nữ bán dâm

Do không có việc, Khánh đã đồng ý cho các khách nam có nhu cầu mua dâm với mỗi lượt là 300.000 đồng.

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Thị Khánh (SN 1964, trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) về tội Chứa mại dâm quy định tại Điều 327 Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/10, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Ngạn kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ thuộc thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn phát hiện, bắt quả tang 2 cặp nam nữ, đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng trong nhà nghỉ. Theo đó, nhà nghỉ trên do Lý Thị Khánh đang quản lý.

Bị can Lý Thị Khánh tại cơ quan công an.

Tại Cơ quan điều tra, Lý Thị Khánh khai nhận có tiếp nhận 2 nhân viên nữ đến cơ sở nhà nghỉ để làm việc ở các tỉnh Lai Châu và Điện Biên, nhưng do không có việc, đã đồng ý cho các khách nam có nhu cầu mua dâm với mỗi lượt là 300.000 đồng

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.