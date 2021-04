Quản lý lên tiếng khi Nhã Phương bị tố mắc bệnh ngôi sao

Người quản lý khẳng định mọi công việc, lịch trình làm việc của diễn viên Nhã Phương đều do công ty sắp xếp.

Trưa 18/4, trao đổi với Zing, đạo diễn Nhất Trung cho hay cảm thấy chạnh lòng khi không nhận được sự hợp tác của một trong ba diễn viên chính phim 1990. Nhiều người cho rằng nhân vật được nam đạo diễn nhắc tới là Nhã Phương.

Trả lời Zing, quản lý của Nhã Phương cho hay: "Chúng tôi đã nắm được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. Chúng tôi đang tìm hiểu thông tin xem việc gì đã xảy ra. Công ty chúng tôi hiện quản lý hai diễn viên Nhã Phương và Diễm My. Cả hai cũng đóng vai chính trong phim 1990".

Bộ ba diễn viên chính của phim 1990.

Người quản lý của Nhã Phương khẳng định mọi quyết định về công việc, lịch trình cũng như nội dung công việc của nữ diễn viên cũng như Diễm My đều do công ty quản lý, sắp xếp. Vì thế, nếu có vấn đề gì liên quan đến công việc, công ty sẽ giải quyết với đối tác. Theo đó, Nhã Phương và Diễm My đều không tham gia vào quá trình giải quyết sự việc và phải tôn trọng quyết định của công ty.

Trước đó, đạo diễn Nhất Trung cho biết trong ba diễn viên chính (Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My - PV) chỉ có hai người và các diễn viên phụ khác nhiệt tình.

Đạo diễn 1990 nói: "Bạn diễn viên chính còn lại thì không thể chấp nhận. Có diễn viên chính nào mà không đăng poster, trailer, ost… Những cái đăng thì đoàn phim phải năn nỉ. Và nếu có, bạn đăng những thứ đi ngược lại với kế hoạch truyền thông của ê-kíp.

Có diễn viên chính nào không cho lịch ra mắt ở Hà Nội? Ra mắt ở TP.HCM thì thông báo chỉ đến tham dự tới 19h45 rồi đi. Vậy lúc kết thúc phim chào khán giả, sao phỏng vấn báo chí được?".

Đạo diễn Cua lại vợ bầu còn tố diễn viên này mắc bệnh ngôi sao, khiến cả ê-kíp khốn đốn trong quá trình sản xuất.

"Suốt quá trình bấm máy bạn này đủ chiêu đủ trò, tôi cũng im lặng. Còn bây giờ, là thời khắc quan trọng mà bạn ấy như vậy thì không thể chấp nhận. Dù lý do của bạn ấy là gì tôi cũng không chấp nhận", anh cho biết thêm.

Dù đạo diễn Nhất Trung từ chối nhắc tới tên diễn viên nhưng đa số khán giả đều cho rằng người anh nói tới không ai khác là Nhã Phương.

Trong khi đó, Zing liên hệ với Ninh Dương Lan Ngọc nhưng cô từ chối bình luận vụ việc.