Quản lý kho tuồn tài sản cho công nhân đem bán

Được giao nhiệm vụ quản lý kho của công ty, nhưng Lê Triều Anh Tử đã lấy tài sản trong kho đưa cho công nhân mang ra ngoài bán.

Ngày 19/6, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Triều Anh Tử (28 tuổi, quê Cà Mau) và Đỗ Xuân Tuấn (39 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 18/6, Công an xã An Tây, TX Bến Cát tiếp nhận tin báo của Công ty TNHH ChengLong về việc bị mất trộm tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã nhanh chóng phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra làm rõ.

Tử và Tuấn tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, Tử là nhân viên quản lý kho Công ty TNHH ChengLong, lợi dụng sơ hở của công ty trong quản lý tài sản nên y đã ra tay trộm 300 kg dây cáp điện và nhờ Tuấn là công nhân Công ty TNHH ChengLong cất giấu, chờ điều kiện thuận lợi đem đi bán lấy tiền chia nhau.

Tuy nhiên, hành vi của Tuấn đã bị bảo vệ công ty phát giác và trình báo đến cơ quan chức năng. Được biết, số tài sản mà doanh nghiệp bị mất trộm lần này có giá trị trên 35 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.