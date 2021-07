Quản lý của Britney Spears từ chức sau 25 năm

Ông Larry Rudolph chúc Britney Spears giữ sức khỏe, đủ sức mạnh để chống lại quyền giám hộ từ cha ruột.

Ngày 6/7, theo Guardian, Larry Rudolph - quản lý của nữ ca sĩ suốt 25 năm qua - viết đơn gửi đến ông Jamie Spears để xin từ chức. Ông cảm thấy bản thân không còn hữu dụng vì Britney Spears muốn giải nghệ.

"Đã hai năm rưỡi tôi và Britney Spears không liên lạc. Lúc ấy, Britney có ý định ngừng đi hát. Hôm nay, sau những gì cô ấy trình bày tại tòa, tôi biết cô ấy muốn chính thức giải nghệ", Rudolph trình bày.

Âm nhạc và phong cách của Britney Spears từng dẫn đầu thế giới.

Rudolph khẳng định ông chưa bao giờ tham gia vào việc kiểm soát Spears cùng ông Jamie và Jodi Montgomery - người chịu trách nhiệm về sức khỏe cho nữ ca sĩ. Vì vậy, ông không hiểu cách thức hoạt động của quyền giám hộ cũng như chi tiết vụ việc.

"Ban đầu, tôi được Britney thuê để quản lý, giúp đỡ cô ấy trong sự nghiệp. Tôi tin việc từ chức ở giai đoạn này là thích hợp. Bởi, tôi không còn cần thiết khi cô ấy muốn giải nghệ", ông viết trong thư.

Cuối thư, Larry Rudolph chúc nữ ca sĩ có đầy đủ sức khỏe, khả năng để chống lại quyền giám hộ. Ông cho rằng Spears còn phải đấu tranh nhiều để thoát khỏi sự kiểm soát từ cha ruột.

Theo Guardian, nếu Britney Spears giải nghệ, đây sẽ là dấu chấm hết của một trong những ngôi sao có sự nghiệp thành công nhất thế giới.

Britney Spears có đến 6/9 album đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Loạt ca khúc như Baby One More Time, Oops!… I Did It Again và Toxic giúp định hình nhạc pop thế hệ mới trong giai đoạn chuyển giao thế kỷ.

Tại Anh, nữ ca sĩ sở hữu 23 đĩa đơn lọt vào top 10, 6 album đạt vị trí quán quân, trong đó có album Glory phát hành năm 2016.