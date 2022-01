Quản lý chất thải - bước đi đầu tiên để hồi sinh hành tinh xanh

Quản lý chất thải đang dần trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ và doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

“Mắt xích” doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả của việc quản lý chất thải. Không chỉ đóng góp những sáng kiến mới trong xử lý rác, mỗi doanh nghiệp cần góp phần tuyên truyền, hỗ trợ cộng đồng nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen phân loại rác tại nguồn.

Thay đổi công nghệ xử lý rác thải

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam hiện có 5 mô hình xử lý rác thải gồm: đốt rác phát điện; chôn lấp; xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phân vi sinh; điện khí hóa và đốt rác thông thường. Mỗi năm nước ta ghi nhận 25,5 triệu tấn rác thải sinh hoạt, trong đó hơn 70% được xử lý bằng chôn lấp. Tuy nhiên, chỉ 30% số này là chôn lấp hợp vệ sinh. Quỹ đất dành cho việc chôn lấp ở nhiều tỉnh thành ngày càng hạn hẹp, trong khi nguy cơ tiềm ẩn về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe tăng cao.

Hiện nay, một số địa phương đầu tư nhà máy phân loại rác để lấy nguyên liệu tái chế, sản xuất phân vi sinh và đốt rác làm điện nhưng số lượng còn hạn chế, công suất thấp.

Bãi chôn lấp rác Nam Sơn, Hà Nội.Ảnh: Ngọc Tân.

Trước tình trạng quá tải các bãi chôn lấp cũng như lò đốt, Việt Nam phải tìm lời giải cho bài toán xử lý rác. Trong đó, việc phân loại rác từ hộ gia đình là biện pháp quan trọng bước đầu. Trước nhu cầu sản xuất và tiêu dùng không ngừng mở rộng, lời giải cho việc quản lý chất thải là khuyến khích doanh nghiệp cải tiến vật liệu, quy trình sản xuất đảm bảo tiêu chí dễ tái chế, thân thiện với môi trường.

Hưởng ứng định hướng chung của nhà nước, nhiều doanh nghiệp đặt ra mục tiêu phát triển bền vững thông qua áp dụng kinh tế tuần hoàn, tăng tái chế, giảm thải bỏ, nổi bật là Tập đoàn SCG và Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn (LSP).

Trong hành trình 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu của SCG. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tập đoàn không ngừng cải tiến vật liệu cũng như quy trình sản xuất để đáp ứng nền kinh tế tuần hoàn.

Hiện tại, SCG sở hữu 103 sản phẩm được xếp loại SCG Green Choice (thân thiện môi trường). Trong tương lai, tập đoàn thực thi chiến lược ESG 4 Plus với mục tiêu “Hướng đến phát thải ròng bằng không (Set net - zero) - Phát triển xanh (Go green) - Giảm bất bình đẳng (Reduce inequality) - Thúc đẩy sự hợp tác (Embrace collaboration)”. Chiến lược này phần nào thể hiện cam kết kinh doanh bền vững tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung của tập đoàn.

Mở rộng đối tượng tiếp cận về quản lý rác thải

Gần nhất, SCG và LSP phát động dự án thí điểm "Phân loại rác thải tại nguồn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn” ở trường Tiểu học Long Sơn 1 và Long Sơn 2 (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là nỗ lực hiện thực hóa cam kết của tập đoàn trong hợp tác công tư về xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa với Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Dow Việt Nam và Unilever Việt Nam.

Ông Thanapat Kaweetraiphop - Giám đốc Thương mại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (công ty thành viên của SCG Chemicals) - cho biết: ”Chương trình phân loại rác tại nguồn triển khai ở Trường Tiểu học Long Sơn 1 và 2 là dự án thí điểm nhằm hiện thực hoá cam kết hợp tác công tư, với mục tiêu tăng tỷ lệ tái chế thông qua mô hình nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Chúng tôi hướng đến việc giáo dục trẻ em về các vấn đề môi trường và tư duy phân loại rác thải, cũng như kêu gọi sự tham gia của giáo viên và gia đình để lan tỏa đến cộng đồng trong giai đoạn sau”.

SCG and LSP trang bị thùng rác tại lớp và khuôn viên trường học.

Trong khuôn khổ dự án, SCG và LSP tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức về kinh tế tuần hoàn cũng như phân loại rác. Để thuận tiện cho học sinh thực hành, tập đoàn trang bị 2 thùng phân loại cho mỗi lớp, cùng 2 bộ 3 thùng phân loại rác lớn cho mỗi trường. Song song đó, tập đoàn phối hợp công ty địa phương để thu gom, lưu chứa riêng từng loại rác và tiến hành tái chế. Lượng rác thải hữu cơ được xử lý thành phân bón sinh học dùng cho mục đích nông nghiệp tại địa phương.

Với 1,5 tấn rác thải đã được thu gom thành công, dự án tạo tiền đề để lan rộng đến cộng đồng trong tương lai. Hơn thế nữa, thông qua thói quen phân loại rác, các em học sinh lan tỏa tiếng nói “yêu môi trường” đến gia đình, bạn bè, người thân, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Dự án của SCG và LSP hướng dẫn các em phân loại rác thải đúng cách.

Thông qua các dự án thiết thực, SCG và LSP góp phần hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam phát triển lành mạnh, trở thành những công dân có trách nhiệm với môi trường. Bằng cách nâng cao nhận thức cho thế hệ tương lai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm thiểu rác thải và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn của cả cộng đồng.