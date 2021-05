Quản lý bar New Phương Đông: 'Tôi không hiểu vì sao mình mắc Covid-19'

Nữ quản lý quán bar New Phương Đông được xác định mắc Covid-19 và đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Sau khi Đà Nẵng sắp chịu đợt càn quét Covid-19 lần thứ 2, quán bar có nguy cơ tạm đóng cửa, bà quyết định về quê.

Tuy nhiên, chưa kịp bước chân vào nhà, bà nhận cuộc điện thoại thông báo bản thân trở thành F2. Sau một đêm, người phụ nữ trở thành bệnh nhân số 2999.

Chia sẻ với Zing từ phòng cách ly Bệnh viện Phổi Đồng Nai, bệnh nhân B.T.T. (44 tuổi, ngụ tại TP Long Khánh) cho biết bà làm việc tại Đà Nẵng hơn 20 năm và đang là quản lý tại New Phương Đông, một trong những quán bar lớn tại TP Đà Nẵng. Tuy vậy, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, trong vòng chưa đến một năm, quán bar phải đóng cửa 2 lần.

"Hồi tháng 8/2020, Đà Nẵng bùng phát dịch lớn, chúng tôi hầu như mất trắng công việc. Khi Đà Nẵng tạm thời đóng cửa, tôi cùng những người bạn bám trụ thành phố và đi phụ nấu cơm từ thiện. Mãi sau khi hết dịch, quán bar mở cửa, cuộc sống mới dần trở lại bình thường. Nhưng dịch lại đến lần thứ 2", bà T. kể.

Bar New Phương Đông trở thành ổ dịch sau khi bệnh nhân 2999 được ghi nhận. Ảnh: New Phương Đông Club.

Ngày 3/5, Đà Nẵng ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 xét nghiệm sàng lọc là BN2982. Người này là nam nhân viên bán vé tại khu massage thuộc khách sạn Phú An (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Qua điều tra dịch tễ, ngày 28/4, người đàn ông này có đến quán bar New Phương Đông.

Một lần nữa, bà T. tạm mất việc do quán bar đóng cửa. Không chần chừ như đợt dịch trước, người phụ nữ nhanh chóng đặt vé về quê.

Tuy nhiên, cách vài bước chân vào cổng nhà, bà T. nhận được tin báo người bạn là F1 đang cách ly tập trung do tiếp xúc BN2982 tại bar. Bà T. lúc này thuộc diện F2 nên chủ động khai báo y tế với Trạm Y tế phường Xuân Thanh (Long Khánh, Đồng Nai) và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

"Tôi không quen biết bệnh nhân 2982 mà chỉ nói chuyện với người bạn đi cùng. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc không hiểu sao bản thân lại mắc Covid-19 sau đêm nhảy ở vũ trường. Lúc đó, tôi có đứng gần bệnh nhân 2982 nhưng không hề nói chuyện", bà T. kể lại cuộc gặp.

Nữ quản lý quán bar cho biết điều khiến bà buồn nhất lúc này là vội vàng về quê, khiến nhiều người phải cách ly. Ngay sau khi người phụ nữ này được cách ly tập trung, ngành y tế Đồng Nai truy vết và xác định 39 người là F1, trong đó có 6 cán bộ công an.

"Giá như chưa về quê, tôi có thể điều trị bệnh ở Đà Nẵng. Không may trong chuyến đi này lại mắc Covid-19, liên lụy nhiều người ở quê nhà. Dù tất cả họ đều âm tính, đó là điều khiến tôi áy náy nhất", bà T. chia sẻ.

Bộ đội phòng hóa cùng nhiều xe chuyên dụng đến phun hóa chất khử khuẩn đường Đống Đa, nơi có quán bar New Phương Đông. Ảnh: Đoàn Nguyên.

"Tôi có một vài người bạn ở Mỹ mắc Covid-19. Họ không đến bệnh viện và tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là điều nguy hiểm dù với tôi, Covid-19 không ảnh hưởng sức khỏe. Tại Việt Nam, chúng ta cần tuân thủ quy định phòng bệnh của chính quyền. Có bệnh thì chấp nhận cách ly và chữa trị", bà T. nói.

Ngay sau khi bà T. được xác định mắc Covid-19 tại Đồng Nai, quán bar lớn nhất Đà Nẵng cũng bị phong tỏa trong sáng 5/5. Chiều cùng ngày, 217 nhân viên làm việc tại đây được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Sáng 6/5, tuyến đường Đống Đa, nơi có bar New Phương Đông cũng bị phong tỏa, phun hóa chất khử khuẩn. Đến trưa, nhà chức trách ghi nhận thêm một nữ nhân viên quán bar New Phương Đông có kết quả xét nghiệm dương tính dịch Covid-19.

Như vậy, từ nguồn lây ban đầu là nam nhân viên ở khách sạn Phú An, quán bar lớn nhất Đà Nẵng trở thành điểm nóng với hàng loạt ca nhiễm liên quan.

Tính từ ngày 27/4 đến 18h ngày 12/5, Đà Nẵng có tổng cộng 102 người dương tính với SARS-CoV-2 tại 4 ổ dịch lớn gồm khách sạn Phú An, bar New Phương Đông, Thẩm mỹ viện Amida và khu công nghiệp An Đồn.

Các chuyên gia nhận định dịch Covid-19 mới bùng phát tại Đà Nẵng khá phức tạp. Sáng 12/5, lực lượng hóa học Quân khu 5 và Sở Y tế Đà Nẵng đã phun thuốc khử trùng trong khu công nghiệp và các khu vực lân cận, đồng thời triển khai các biện pháp y tế khác.