Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Quan Kế Huy tại Hollywood

Từ một người từ bỏ ước mơ, Quan Kế Huy tận dụng cơ hội và trở lại chinh phục Hollywood bằng diễn xuất chân phương, sau hơn 20 năm lùi về hậu trường.

Lễ trao giải Oscar 2023 khép lại với chiến thắng vẻ vang của Everything Everywhere All at Once – tác phẩm được cho là niềm tự hào của điện ảnh châu Á khi quy tụ dàn diễn viên gốc Á đông đảo. Trong đó, nổi bật có hai cái tên Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy đều nhận được tượng vàng về diễn xuất.

Điều đặc biệt là họ không bằng tuổi nhưng cùng khởi nghiệp diễn xuất vào năm 1984. Thế rồi, dòng đời đưa đẩy họ rẽ theo những hướng rất riêng. Nếu Dương Tử Quỳnh liên tục xuất hiện trong nhiều dự án ăn khách, Quan Kế Huy chật vật tìm chỗ đứng tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Đã có lúc, ngôi sao sinh năm 1971 muốn buông tay và từ giã sự nghiệp. Anh chỉ lấy lại niềm tin đến khi được xuất hiện và tỏa sáng với vai phụ trong phim chính kịch, khoa học viễn tưởng Everything Everywhere All at Once.

Từ ngôi sao nhí bị quên lãng

Khán giả yêu phim chắc chưa quên hình ảnh cậu bé Short Round do Quan Kế Huy đóng, xuất hiện trong bom tấn Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). Khi ra đời, bộ phim lập tức gây cơn sốt, thành công không kém phần tiền nhiệm ra mắt 3 năm trước đó. Tác phẩm cũng nhanh chóng biến Quan Kế Huy trở thành ngôi sao nhí đình đám lúc bấy giờ.

Quan Kế Huy và tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom (1984).

Để có được vai diễn, anh phải vượt qua hàng nghìn ứng viên, đồng thời chiếm được tình cảm của đạo diễn Steven Spielberg. Trên màn ảnh, Quan Kế Huy thu hút bằng diễn xuất hồn nhiên và sự trong trẻo, đáng yêu. Hình ảnh cậu bé gốc Á cũng là một nét riêng, giúp anh được chú ý hơn trong phim Hollywood, tiếp tục được mời tham gia dự án The Goonies (1985) – bộ phim hài, phiêu lưu nổi tiếng của Chris Columbus.

Sau khi xuất hiện trong 2 tác phẩm có thể nói là đại diện điện ảnh thập niên 1980, Quan Kế Huy vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất tại Hollywood, học trường Nghệ thuật Điện ảnh USC. Tuy nhiên, may mắn lại không tiếp tục mỉm cười. Hết lần này đến lần khác, anh đi casting và được các đạo diễn phát hiện ra ngay. Nhưng sau đó trở về nhà, anh chờ đợi hàng tháng trời vẫn không nhận được hồi âm.

Đến khi trưởng thành, Quan Kế Huy mới nhận ra con đường dành cho diễn viên gốc Á không hề bằng phẳng như người phương Tây. Những lần thử vai thất bại đó đã khiến cánh cửa trong Quan Kế Huy như muốn đóng sầm lại. Ở những lúc thất vọng nhất cuộc đời, ông nghĩ rằng Hollywood đã từ bỏ mình và có lẽ mình cũng nên từ bỏ nó.

Hình ảnh Quan Kế Huy trong The Goonies (1985).

Thế rồi thời gian trôi qua, cũng không còn ai nhớ đến cậu bé năm nào. Hollywood liên tục sản sinh hàng loạt ngôi sao, Quan Kế Huy thì dập tắt sau vài vai phụ mờ nhạt, mà con số cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rốt cuộc, ông quyết định dừng diễn xuất để tập trung làm việc với tư cách thiết kế bối cảnh và chỉ đạo võ thuật cho phim.

Đến sự trở lại ngoạn mục

Phải nói rằng Everything Everywhere All at Once là một dự án rất đặc biệt. Ban đầu, kịch bản sắp đặt nhân vật chính là nam, do Thành Long đảm nhận. Tuy nhiên, Thành Long quyết định từ chối vì nhiều lý do, khiến ê-kíp phải thay đổi mọi thứ, từ giới tính nhân vật đến đường dây câu chuyện. Nếu không có cái lắc đầu đó, hẳn Dương Tử Quỳnh lẫn Quan Kế Huy đã không có cơ hội thể hiện tài năng và mang về giải Oscar danh giá.

Trong phim, Quan Kế Huy vào vai Waymond Wang - chồng của nữ chính Evelyn, do Dương Tử Quỳnh đảm nhận. Đó là một người đàn ông nhỏ bé, không giàu có nhưng hết lòng thương yêu vợ. Cũng chính vì yêu vợ, ông có một chút nhún nhường và nhu nhược, quyết định để cho bà quán xuyến mọi việc trong gia đình.

Thế nhưng, Waymond ở một vũ trụ khác lại đóng vai trò quan trọng không kém. Ông xuất hiện và dẫn dắt nhân vật chính Evelyn lẫn khán giả, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong hành trình xuyên "đa vũ trụ".

Tạo hình của Quan Kế Huy trong Everything Everywhere All at Once.

Giữa một kịch bản hỗn loạn và khó đoán, câu thoại của Quan Kế Huy trong phim lại trở thành một điểm nhấn khó quên: “Thế nên, cho dù em có làm trái tim anh tan vỡ hết lần này đến lần khác. Anh vẫn muốn nói rằng, ở một kiếp khác, anh vẫn chỉ muốn được làm giặt là và tính tiền thuế cùng em”.

Không chỉ có lời thoại này, xuyên suốt bộ phim, tài tử còn chinh phục người xem bằng một loạt câu nói thấm thía. Nếu Evelyn của Dương Tử Quỳnh đảm nhận phần “động” thì Raymond của Quan Kế Huy là người trấn “tĩnh”. Cả hai phối hợp ăn ý tạo nên nhiều cảm xúc cho tác phẩm.



Lời thoại hay và diễn xuất tự nhiên của Quan Kế Huy chính là điểm giúp anh nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả. Trên đường đua Oscar 2023, nam diễn viên thắng loạt giải thưởng lớn nhỏ, bao gồm Quả cầu Vàng, Critics Choice, Film Independent Spirit và đặc biệt là SAG đến từ Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ.

"Mẹ ơi, con vừa nhận tượng Oscar"

Trên sân khấu lễ trao giải Oscar, Quan Kế Huy khiến người xem bùi ngùi vì bài phát biểu giàu cảm xúc. “Người ta nói những câu chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim”, ngôi sao chia sẻ trong nước mắt. Thế nhưng, Hollywood đã biến cuộc đời anh trở thành một bộ phim.

Quan Kế Huy nhấn mạnh: "Tôi không thể tin điều đó đang xảy ra với mình".

Quan Kế Huy khóc trên sân khấu trao giải Oscar 2023.

Tài tử gốc Á liên tục cảm ơn, từ hai đạo diễn Daniels, đồng nghiệp Dương Tử Quỳnh đến hãng phát hành A24. Anh cũng không quên cảm ơn người thân, em trai và mẹ. “Mẹ tôi đã 84 tuổi rồi và bà đang ở nhà xem chương trình này. Mẹ ơi, con mới vừa thắng giải Oscar rồi này!”, ngôi sao nhìn vào ống kính và nói.

Trên tất cả, anh khiến người xem xúc động khi cảm ơn vợ: “Tôi nợ tình yêu của đời tôi, vợ tôi - Echo vì mọi thứ”. Theo Quan Kế Huy, bạn đời đã liên tục động viên trong suốt hơn 20 năm qua, là chỗ dựa vững chắc để anh tin tưởng thực hiện giấc mơ, ngay cả khi nó đến hơi muộn màng.

Không chỉ trên sân khấu Oscar, mọi bài phát biểu nhận giải của Quan Kế Huy luôn ngập nước mắt. Nhiều khán giả nhận xét rằng đâu đó trong anh vẫn là tâm hồn của một cậu bé năm nào, từ ánh mắt, cử chỉ đến cách rưng rưng cảm ơn từng người một.

Chính cảm xúc dào dạt và mãnh liệt ấy đã giúp anh thể hiện vai Waymond tròn trịa, gần như hoàn hảo trước ống kính, chinh phục hoàn toàn Viện Hàn lâm Mỹ để giành tượng vàng.

Có thể nói, chiến thắng của Quan Kế Huy đã biến Oscar trở thành một câu chuyện cổ tích đúng nghĩa. Đó là một chiến thắng vang dội và xứng đáng, tạo hiệu ứng tốt trên truyền thông lẫn mạng xã hội. Sau tượng vàng Oscar, có lẽ Quan Kế Huy sẽ bước tiếp những nấc thang mới trong sự nghiệp diễn xuất.