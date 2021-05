Quán karaoke vẫn đón khách 'chui' đợt dịch Covid-19

Tỉnh Ninh Bình có chỉ đạo yêu cầu tạm dừng hoạt động nhưng chủ quán karaoke vẫn đón khách "chui" và để 12 người sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát.

Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đang củng cố hồ sơ để xử phạt Phạm Quang Huy (45 tuổi, người địa phương) về hành vi Vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cảnh sát đưa nhóm khách hát về trụ sở để điều tra. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Tối 5/5, tổ công tác công an huyện phối hợp với Công an xã Ninh Hòa kiểm tra hành chính quán karaoke ở thôn Thanh Thượng, xã Ninh Hòa, do ông Huy làm chủ.

Thời điểm này, cảnh sát phát hiện 12 khách hát. Qua xét nghiệm, họ đều cho kết quả dương tính với ma túy.

Theo công an, chủ quán karaoke đã vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh chủ quán hát, 12 trường hợp tập trung đông người, sử dụng trái phép chất ma túy cũng bị cơ quan chức năng lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý.

Ngày 2/5, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản hỏa tốc, gửi các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó đó, các lễ hội, các hoạt động dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi massage, rạp chiếu phim, game online, trò chơi điện tử bị yêu cầu tạm dừng hoạt động. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 3/5 đến khi có thông báo mới.