Quán karaoke phục vụ chui 20 khách bất chấp dịch bệnh

Bất chấp lệnh cấm hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19, chủ quán karaoke 119 Club (Hà Nam) vẫn phục vụ 20 khách hát.

Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đang củng cố hồ sơ, đề nghị xử phạt hành chính ông Lại Văn Hiệu (55 tuổi, ở phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên) về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Cảnh sát lập biên bản với cơ sở kinh doanh. Ảnh: Công an Hà Nam.

Theo công an, sáng 11/6, tổ công tác Công an thị xã Duy Tiên cùng Công an phường Đồng Văn làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đã phát hiện quán karaoke 119 Club do ông Hiệu làm chủ, đang đón khách chui.

Kiểm tra các phòng, cơ quan chức năng phát hiện 20 người (16 nam, 4 nữ) đang tụ tập. Bên cạnh chủ quán, 20 khách hát cũng bị lập biên bản vi phạm và bị đề xuất xử phạt vì vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Nam ra chỉ đạo từ 18h ngày 4/5, toàn tỉnh tạm dừng các hoạt động của các hàng quán vỉa hè, hạn chế các hoạt động tập trung đông người.