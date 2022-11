Quán karaoke ở Đồng Nai cho nhân viên thoát y

Kiểm tra đột xuất quán karaoke Luxury Gold, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 3 nhân viên nữ đang múa thoát y cho các khách nam.

Ngày 12/11, đội Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Biên Hòa lập hồ sơ xử lý vụ phát hiện quán karaoke tổ chức cho nhân viên thoát y phục vụ khách xảy ra tại phường An Bình (TP Biên Hòa).

Trước đó, vào 22h15 ngày 11/11, lực lượng công an kiểm tra quán karaoke Luxury Gold (đóng tại phường An Bình) do Dương Hải Đạt (26 tuổi, ngụ tại KP6, phường Long Bình, TP Biên Hòa) làm chủ, phát hiện tại phòng Vip 2 có 3 nhân viên nữ đang múa thoát y cho 3 khách nam. Phát hiện lực lượng chức năng, các nữ nhân viên bỏ trốn vào nhà vệ sinh.

Qua làm việc, các nữ nhân viên khai nhận làm cho quán được hơn 2 tháng. Khi khách có yêu cầu múa thoát y, quản lý sẽ cho nhân viên nữ đến phục vụ, giá 900.000 đồng/30 phút cho một nhân viên nữ, bao gồm: múa thoát y, tắm bia... Cứ một lần múa, nhân viên nữ phải đưa lại 100.000 đồng cho người quản lý.

Trước hành vi trên, đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Biên Hòa tiến hành lập biên bản, tạm giữ giấy tờ liên quan của quán để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc được cơ quan công an xử lý.