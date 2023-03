Quán karaoke New Sky tổ chức cho dân chơi bay lắc

Bị lực lượng chức năng huyện Thanh Oai (Hà Nội) lập biên bản, ra quyết định đình chỉ hoạt động, nhưng quán karaoke New Sky vẫn lén lút hoạt động, mở cửa đón các dân chơi bay lắc.

Ngày 20/3, nguồn tin của phóng viên cho biết đêm 19/3, rạng sáng 20/3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hà Nội bất ngờ tiến hành kiểm tra quán karaoke New Sky (thuộc thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội), đã phát hiện hơn 34 thanh niên đang có biểu hiện bay lắc.

Trước đó, tháng 12/2022, Công an huyện Thanh Oai đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke này do không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020.

Lực lượng Công an đang phong tỏa để kiểm tra quán karaoke New Sky.

Nguồn tin cũng cho biết mặc dù đã bị Công an huyện Thanh Oai đình chỉ hoạt động, hàng đêm quán karaoke này vẫn lén lút mở cửa đón khách. Đặc biệt, ngay trong giai đoạn cao điểm của dịch Covid-19, quán karaoke này vẫn mở cửa hoạt động và có dấu hiệu của việc tổ chức sử dụng chất cấm, mà không hề bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Chiều 20/3, thông tin với phóng viên, thượng tá Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Thanh Oai - xác nhận sự việc trên và cho biết Phòng PC 04 Công an thành phố phối hợp với Công an huyện Thanh Oai tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke New Sky và bắt giữ 34 người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, đưa về trụ sở để phân loại, xử lý theo quy định.