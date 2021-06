Quán karaoke mở cửa cho khách vào bay lắc

Bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng dịch, chủ quán karaoke New 5 Sao mở cửa cho hàng chục người vào hát, sử dụng trái phép ma túy.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự 4 người để làm rõ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke New 5 Sao ở xã Nam Sơn, huyện An Dương.

Nhóm này gồm: Lương Văn Bằng (35 tuổi), Lương Văn Duy (32 tuổi), Phan Thu Đông (35 tuổi) và Bùi Trí Phú (21 tuổi).

Rạng sáng 9/6, cảnh sát kiểm tra quán karaoke nói trên, do Bùi Quang Học (28 tuổi, trú huyện Kim Thành, Hải Dương) làm chủ.

Nhóm nam nữ tại quán karaoke New 5 Sao. Ảnh: Công an cung cấp.

Hôm đó, cảnh sát phát hiện 31 người trong 2 phòng hát đang hoạt động có dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 19 người dương tính với chất cấm.

Cơ quan công an thu giữ 0,6 gram ketamine, 1 đĩa sứ, 1 thẻ ATM, 1 ống hút được cuộn bằng tờ tiền polime mệnh giá 20.000 đồng.

Ngoài ra, khám xét quán karaoke, công an thu giữ 2 viên nén màu xanh, 2 vỏ túi nylon dính tinh thể màu trắng. Đây là các mẫu vật nghi là ma túy, đang được trưng cầu giám định.

Ngoài 4 người bị tạm giữ nêu trên, nhà chức trách đưa 15 người khác vào Trường Lao động - Xã hội Thanh Xuân (Hải Phòng) để xác định tình trạng nghiện ma túy.

Chủ quán cũng đang bị xem xét xử lý về một số hành vi, trong đó có vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu gồm vũ trường, karaoke, xông hơi, quán bar, game, Internet… từ 0h ngày 1/5.