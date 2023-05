Quán karaoke đang bị đình chỉ vẫn lén lút đón khách vào bay lắc

Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Tài (SN 1984); Nguyễn Văn Chính (SN 1984); Nguyễn Văn Ghi (SN 1989, cùng trú tại thôn Lâm Xuyên, xã Phú Điền) và Vũ Đình Chiến (SN 1985, trú tại thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 16h ngày 15/5, tại quán karaoke Dương, địa chỉ thôn Lê Xá, xã Lê Ninh, Kinh Môn), Công an thị xã Kinh Môn kiểm tra, phát hiện tại phòng hát số 1 có 8 người gồm Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Văn Ghi, Vũ Đình Chiến, Vàng Thị Hạnh (SN 1992, ở tại tỉnh Hà Giang); Trần Thị Hà (SN 2001, ở tại tỉnh Yên Bái); Đinh Thảo Yên (SN 1997, ở tại tỉnh Nghệ An) và Phạm Thị Đào (SN 1995, ở tại tỉnh Thanh Hóa) tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Các nghi phạm bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 0,483 g ketamine, thẻ cứng, tờ tiền và bật lửa gas bề mặt còn bám dính chất tinh thể màu trắng. Các nghi phạm khai nhận chất bột màu trắng là ma túy.

Được biết, quán karaoke Dương đang bị đình chỉ hoạt động do không đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đang điều tra mở rộng và xem xét xử lý những người khác có liên quan theo quy định của pháp luật.