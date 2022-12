Quán karaoke A999 lén lút hoạt động dù bị tạm đình chỉ

Cơ sở karaoke A999 trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã bị tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo an toàn PCCC, nhưng vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách.

Thực hiện Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở trên địa bàn thành phố, hồi 21h15 ngày 4/12, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đột xuất đối với cơ sở kinh doanh karaoke A999, địa chỉ tại số 51 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Qua kiểm tra, cơ sở vẫn lén lút hoạt động, không chấp hành nghiêm Quyết định tạm đình chỉ hoạt động do UBND quận Nam Từ Liêm ban hành.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm tại cơ sở Karaoke A999 ngày 4/12.

Trước đó, ngày 25/10, Tổ công tác số 1, Đoàn kiểm tra liên phòng của Công an thành phố Hà Nội, đã tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC và ghi nhận cơ sở này còn một số tồn tại vi phạm về PCCC. Tổ công tác đã yêu cầu cơ sở dừng ngay hoạt động để tổ chức khắc phục các nội dung tồn tại, vi phạm về PCCC.

Ngày 2/11, Công an quận Nam Từ Liêm đã tham mưu UBND quận ban hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số 2894/QĐTĐC-UBND đối với cơ sở.

Ngày 3/12, Công an quận Nam Từ Liêm tổ chức kiểm tra, đánh giá việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về an toàn PCCC đối với cơ sở, qua đó tham mưu UBND Quận ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở do chưa khắc phục các tồn tại về PCCC đã được cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu khắc phục.

Ngày 4/12, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận cơ sở có 3/21 phòng hát có hoạt động kinh doanh dịch vụ hát karaoke; cơ sở chưa khắc phục các nội dung tồn tại, kiến nghị được ghi nhận tại biên bản kiểm tra về PCCC&CNCH ngày 25/10/2022 của Tổ công tác số 1 về hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC; việc bố trí mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan; lối ra thoát nạn; hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở dừng ngay hoạt động để tổ chức khắc phục các nội dung tồn tại về PCCC, qua đó yêu cầu Công an quận Nam Từ Liêm căn cứ các nội dung tồn tại, tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cơ sở theo quy định, tiến hành đình chỉ hoạt động đối với cơ sở theo quy định; căn cứ các quy định của pháp luật ra thông báo, thu hồi giấy phép đủ điều kiện về ANTT, báo cáo UBND quận Nam Từ Liêm thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo Công an phường Mỹ Đình 2 tham mưu UBND phường tổ chức giám sát hoạt động tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở; đăng tải, công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông, niêm yết băng rôn, khẩu hiệu,… trước cửa cơ sở.