Quan hệ tình dục khi người khác say rượu có phạm tội hiếp dâm?

Theo luật sư, khi say xỉn, nạn nhân rơi vào tình trạng không thể tự vệ. Người lợi dụng việc này để giao cấu có thể bị xử lý về tội hiếp dâm.

'Tối 19/6, N.A. (17 tuổi) cùng các bạn tổ chức liên hoan. Thấy A. say rượu, 4 thanh niên đã đưa nạn nhân về khu nhà trọ ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Nhóm này chỉ dừng hành vi khi nạn nhân tỉnh lại, liên tục phản kháng và la hét. Sau khi sự việc được trình báo, công an đã tạm giữ hình sự 4 thanh niên để điều tra hành vi Hiếp dâm.

Vì sao quan hệ tình dục khi người khác say rượu là hành vi hiếp dâm? Pháp luật quy định ra sao về tội danh này?

Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật Pháp trị

Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn giao cấu khác thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân sẽ bị xử lý hình sự về tội Hiếp dâm, khung hình phạt 2-7 năm tù.

Để cấu thành tội Hiếp dâm theo quy định của Bộ luật này, hành vi cần bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành sau:

Về chủ thể, người thực hiện hành vi có đầy đủ nhận thức, năng lực hành vi và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Khoản 2, Điều 91 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về các trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm một số tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ tự nguyện khắc phục hậu quả và không thuộc các trường hợp đặc biệt thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Điều luật này không áp dụng với người phạm một số tội theo luật định, trong đó có tội Hiếp dâm. Như vậy, 4 thanh niên trong trường hợp trên đáp ứng yêu cầu về mặt chủ thể.

Về mặt chủ quan, hành vi được thực hiện một cách cố ý trực tiếp.

Về mặt khách thể, hành vi đó xâm phạm quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền tự do tình dục của con người. Đối tượng tác động có thể là nam hoặc nữ, Trên thực tiễn, bị hại trong các vụ án hiếp dâm thường là phụ nữ.

Về mặt khách quan, thứ nhất, người thực hiện hành vi đã dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc dùng thủ đoạn khác để quan hệ. Thứ hai, đó là hành vi trái với ý muốn của nạn nhân, không được họ đồng ý, chấp nhận.

Trường hợp nạn nhân miễn cưỡng chấp nhận giao cấu vì một lý do nào đó thì hành vi không cấu thành tội phạm. Tội phạm hoàn thành khi cả hai hành vi trên được thực hiện.

Trong vụ việc này, nhóm thanh niên đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; lợi dụng tình trạng say xỉn, không thể chống cự của nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ trái ý muốn và xâm phạm tới quyền tự do tình dục của nữ sinh. Do đó, việc cơ quan chức năng tạm giữ hình sự, xem xét xử lý nhóm thanh niên về tội Hiếp dâm là có cơ sở.