Quan hệ kỳ lạ giữa FBI và sát thủ mang biệt danh 'Thần chết'

Sự hợp tác với FBI không chỉ giúp sát thủ mafia mang biệt danh "Thần chết" giành lợi thế trong nội chiến băng đảng, mà còn tránh được án tù.

Cha, mẹ Gregory Scarpa là những người nhập cư thế hệ thứ nhất ở Mỹ. Họ đến từ ngôi làng nhỏ Lorenzaga gần thành phố Treviso, Italy. Scarpa lớn lên trong khu phố Bensonhurst của tầng lớp lao động ở Brooklyn, thành phố New York. Khi còn nhỏ, Gregory Scarpa giúp cha giao than khắp thành phố New York. Anh trai giới thiệu Gregory Scarpa với tổ chức tội phạm Colombo. Salvatore gia nhập tổ chức Colombo vào những năm 50 của thế kỷ trước.

Vào những năm 50, Gregory Scarpa kết hôn với Connie Forrest. Họ có một con gái và 3 con trai. Một trong 3 con trai sau này cũng tham gia tổ chức tội phạm Colombo và trở thành capo (trưởng nhóm). Scarpa và Forrest ly hôn vào năm 1973. Sau đó, Gregory Scarpa duy trì mối quan hệ kéo dài 30 năm với bạn gái Linda Schiro, sinh 2 con.

Sát thủ mang biệt danh "Thần chết"

Là người ăn mặc sành điệu, Gregory Scarpa thường xuyên mang theo 5.000 USD để mua sắm và hối lộ. Thế lực lớn, sự ranh mãnh và tàn bạo khiến mọi người gọi Scarpa là "Thần chết" và giúp thoát bị truy tố trong nhiều năm. Cuối cùng, Greogry Scarpa trở thành sát thủ thuộc hàng thủ lĩnh trong băng đảng Colombo, đồng thời là chủ sở hữu của hộp đêm.

Các hoạt động chính của Scarpa bao gồm đánh bạc bất hợp pháp, cho vay nặng lãi, tống tiền, chiếm đoạt tài sản, làm giả thẻ tín dụng, hành hung người, trộm cổ phiếu và trái phiếu, bán ma tuý và giết người. Nhiều thành viên cấp cao nhất của băng đảng Colombo ngày nay là thành viên của nhóm Scarpa. Nhiều nguồn tin từ thế giới ngầm và lực lượng hành pháp khẳng định Scarpa đã giết ít nhất 100 người trong quá trình làm sát thủ.

Gregory Scarpa cùng con gái Linda Scarpa. Sau này, Linda đã viết hồi ký về cuộc đời của cha. Ảnh: NBC News.

Vào tháng 3/1962, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt Gregory Scarpa vì tội cướp có vũ trang. Để tránh bị truy tố, Scarpa đồng ý làm nội gián cung cấp thông tin bí mật cho FBI, bắt đầu mối quan hệ kéo dài 30 năm với FBI.

Những lần "Thần chết" hỗ trợ FBI

Mùa hè năm 1964, theo nhiều nguồn tin, các đặc vụ FBI ở bang Mississippi nhờ Scarpa giúp họ tìm 3 nhà hoạt động nhân quyền mất tích. FBI tin 3 người đàn ông bị sát hại, nhưng không thể tìm thấy xác của họ. Các đặc vụ nghĩ Scarpa, với các kỹ thuật thẩm vấn của mafia, có thể thành công trong việc thu thập thông tin liên quan tới 3 người mất tích từ những kẻ tình nghi.

Khi Scarpa đến bang Mississippi, các đặc vụ địa phương cung cấp một khẩu súng và tiền để tìm manh mối. Scarpa và một đặc vụ đã dùng súng lục và bắt cóc một phần tử mafia địa phương, rồi tra tấn để hắn khai vị trí của 3 người mất tích.

Vào tháng 1/1966, các nguồn tin nói Scarpa giúp FBI lần thứ 2 tại bang Mississippi để tìm hung thủ sát hại Vernon Dahmer bằng vụ hỏa hoạn do mafia địa phương gây ra. Sau chuyến đi thứ 2 này, Gregory Scarpa và FBI bất đồng gay gắt về phần thưởng. Vì bất đồng ấy, FBI không còn coi Gregory Scarpa là người cung cấp tin.

Quan hệ thân thiết với đặc vụ FBI

Năm 1980, đặc vụ Lindley DeVecchio của FBI thuyết phục thành công để Gregory Scarpa tái hợp tác với FBI. Các công tố viên liên bang cáo buộc Scarpa cung cấp cho DeVecchio tiền mặt, đồ trang sức và các món quà khác cùng với thông tin có giá trị về băng đảng Colombo. Đổi lại, các công tố viên cho rằng DeVecchio đã bảo vệ Scarpa khỏi những vụ bắt và cung cấp thông tin về các đối thủ trong nội chiến băng đảng Colombo lần thứ 3.

FBI đã trả cho Gregory Scarpa tổng cộng 158.000 USD trong các công việc mà họ nhờ thực hiện. Trong 10 năm, Lindley DeVecchio thường gặp Gregory tại căn hộ hoặc phòng khách sạn do FBI cung cấp. Lindley cũng thường xuyên ăn tối tại nhà Gregory. Một số đặc vụ FBI không thích mối quan hệ giữa Lindley và Gregory Scarpa, nên báo cáo việc đó với cấp trên.

Năm 1985, các công tố viên liên bang truy tố Gregory Scarpa về tội lừa đảo thẻ tín dụng. Sau khi Scarpa nhận tội, các công tố viên yêu cầu tòa án phạt tù bị cáo. Tuy nhiên, Lindley đã trình bản ghi nhớ cho thẩm phán, với nội dung liên quan tới những đóng góp của Gregory Scarpa cho FBI.