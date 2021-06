Quan hệ giữa Harley Quinn và Joker trong 'The Suicide Squad'

Nữ diễn viên Margot Robbie chia sẻ về những chuyển biến trong mối quan hệ giữa Harley Quinn và ác nhân Joker (Jared Leto) trên phim kể từ “Suicide Squad” (2016).

Ngày 26/6, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Toronto Sun, nữ diễn viên Margot Robbie đã chia sẻ về sự phát triển của nhân vật Harley Quinn trong Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU). Quinn của Margot Robbie từng xuất hiện trong Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) và sắp tới là The Suicide Squad.

Trên màn ảnh, ngoài sức hút đến từ vẻ ngoài ngọt ngào, sức mạnh kinh người và tính tình nửa điên loạn nửa hài hước, Harley Quinn còn gây ấn tượng bằng mối quan hệ phức tạp với Joker (Jared Leto). Khán giả tò mò sau khi tuyên bố “chia tay” Joker trong Birds of Prey, Quinn có còn luyến lưu gã hoàng tử tội phạm?

Harley Quinn bị ám ảnh bởi Joker, luôn nuôi ảo tưởng về quan hệ lãng mạn giữa hai người. Ảnh: DC Film.

Khi được hỏi về tương lai mối quan hệ giữa Harley Quinn và Joker, Margot Robbie cho hay: "Harley Quinn là một nhân vật mang nhiều khuôn mặt. Khán giả sẽ chẳng bao giờ biết hết.

Tôi nghĩ trong bộ phim đầu tiên về Biệt đội Cảm tử, Quinn có một mức độ tự tin và tự phụ nhất định vì biết mình nằm dưới sự bảo vệ của Joker. Quinn chắc đã nghĩ ‘Cứ nhận bừa nhiệm vụ này đi, rồi Joker sẽ cứu mình trong chớp mắt’… Đó là đặc quyền của cô ấy trong tác phẩm”.

Nữ diễn viên tiếp tục phân tích sự thay đổi trong tâm lý và hành động của ác nữ: “Rồi trong Birds of Prey, Quinn vỡ mộng. Cô ấy hốt hoảng vì sự tàn nhẫn cũng như lạnh lùng của thế giới này rồi nghĩ ‘Mình không sống nổi mất’”.

“Nhiều biến cố đã xảy ra với Harley Quinn từ Birds of Prey tới trước The Suicide Squad. Nội dung tác phẩm cũng không liên hệ trực tiếp với các phim trước đó. Thế nên, quan hệ dùng dằng với Joker không phải điều làm Harley Quinn buồn lòng nữa.

Cô không còn chờ mong Mr. J xuất hiện hay hoang mang mình sẽ làm được gì khi không có nhân vật này ở bên. Cô ấy đã biết mình là ai và có thể làm gì”, Margot Robbie nói về nhân vật mình đã dành nửa thập kỷ để vào vai trên màn ảnh.

The Suicide Squad do James Gunn đạo diễn, với sự góp mặt của Viola Davis trong vai Amanda Waller, Margot Robbie hóa thân thành Harley Quinn, Joel Kinnaman thủ vai Colonel Rick Flag và Jai Courtney là Captain Boomerang.

Họ là những gương mặt quen thuộc từ bộ phim năm 2016. Tác phẩm cũng quy tụ dàn quái nhân mới đông đảo, gồm Bloodsport (Idris Elba), Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Peacemaker (John Cena)…

Phim sẵn sàng ra rạp vào tháng 8.