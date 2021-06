Quân đột Israel đột kích bắt chỉ huy cấp cao Hamas

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào ngày 2/6 đã bắt giữ Sheikh Jamal Tawil - chỉ huy cấp cao của Hamas - ở thành phố Ramallah, Bờ Tây sau một cuộc đột kích.

Theo lời của phía Israel, Tawil đã bị bắt trong một cuộc đột kích do Đơn vị đặc nhiệm Duvdevan của quân đội Israel và Lực lượng an ninh Shin Bet thực hiện, Times of Israel đưa tin ngày 3/6.

“Tawil là thành viên cấp cao trong nhóm khủng bố Hamas ở Bờ Tây. Người này đã tham gia tích cực vào việc tổ chức các cuộc bạo loạn, kích động bạo lực và cải tổ trụ sở của Hamas ở thành phố Ramallah”, IDF cho biết.

Hamas lên án hành động bắt giữ ông Tawil và khẳng định điều này sẽ không ngăn chặn hoạt động tiếp theo của nhóm ở Bờ Tây.

“Tiếng nói của phe kháng chiến ở Bờ Tây sẽ không vì việc Sheikh Jamal al-Tawil bị bắt giữ mà dập tắt. Những người con và chỉ huy của Hamas đều là những người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến này. Họ sẽ tiếp tục đi theo con đường tự do và giải phóng dù có phải hy sinh tính mạng”, Hamas nói trong một tuyên bố.

Hamas kêu gọi người Palestine tổ chức “Ngày thịnh nộ” vào hôm 4/6 để phản đối “hành vi xâm lược của dân định cư Do Thái” và “hành động đột kích thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa” ở Jerusalem. Nhóm này cũng tuyên bố vào ngày 1/6 rằng “người dân chúng tôi sẽ phản kháng và đối đầu với sự gây hấn trên quyết liệt hơn nữa”.

Sheikh Jamal Tawil - chỉ huy cấp cao của Hamas. Ảnh: 24newshd.

Ông Tawil là người được cho đã lên kế hoạch thực hiện một số vụ đánh bom liều chết trong cuộc nổi dậy Inttifada lần thứ hai. Lực lượng Israel đã nhiều lần bắt giữ và ông đã phải ngồi tù trong nhiều năm.

Theo nhóm bảo vệ quyền của tù nhân Palestine al-Dameer, bà Bushra - con gái ông Tawil và là một nhà báo Palestine có liên hệ mật thiết với Hamas - cũng đã bị bắt hồi tháng 12/2020.

Việc bắt giữ ông Tawil diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel tiến hành đàn áp các hoạt động của Hamas ở Bờ Tây những ngày qua. Israel cũng thực hiện các cuộc truy bắt quy mô lớn nhằm phản ứng lại các cuộc biểu tình lan rộng vốn nổ ra từ trước cuộc xung đột ở Dải Gaza hồi tháng 5.

Hơn 10 nhà hoạt động của Hamas, bao gồm cả nhà lập pháp người Palestine nổi tiếng Naif Rajoub, đã bị bắt vào rạng sáng ngày 20/5, trích lời người phát ngôn của Shin Bet. Không rõ có bao nhiêu người trong số này đã được thả.

Căng thẳng giữa Israel và người Palestine leo thang vào tháng Ramanda khi mà cảnh sát Israel đột kích vào một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi - nhà thờ Hồi giáo Aqsa ở Jerusalem, đồng thời đe dọa trục xuất nhiều người Palestine sinh sống tại khu vực Đông Jerusalem.

Động thái này đã châm ngòi nổ những quả rocket của Hamas bắn về phía Israel vào ngày 10/5.

Ngày 21/5, Hamas và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh đẫm máu. Theo xác minh của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong cuộc xung đột vừa qua có 270 người Palestine ở Dải Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem thiệt mạng, trong đó có 68 trẻ em. Nạn nhân hầu hết bị giết ở Dải Gaza.

Ngoài ra, chính quyền Israel nói rằng có 13 người Israel thiệt mạng do tên lửa từ phía Hamas.