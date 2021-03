Quân đội Myanmar thả phóng viên AP cùng hơn 600 người biểu tình

Phóng viên Thein Zaw của hãng AP là một trong số hơn 600 người được chính quyền quân sự Myanmar trao trả tự do vào ngày 24/3.

Khi trở về, ông Thein Zaw cho biết một thẩm phán đã tuyên bố bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại phóng viên này, bởi Thein Zaw chỉ đang làm nhiệm vụ đưa tin về cuộc biểu tình khi bị lực lượng an ninh bắt, theo AP.

"Tôi rất mong gặp lại gia đình mình. Đáng tiếc là một số đồng nghiệp của tôi vẫn đang bị giam giữ", Thein Zaw nói.

Phóng viên Thein Zaw đã được nhà chức trách Myanmar trả tự do. Ảnh: AP.

Nhà báo Thein Zaw bị bắt hôm 27/2 khi đang ghi hình cảnh sát truy đuổi người biểu tình trên phố. Lúc đó, phóng viên này bước sang một bên đường để tránh cản đường cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn truy đuổi, bao vây ông.

Một cảnh sát khống chế Thein Zaw. Nhà báo này sau đó bị còng tay và đưa đi.

Trước khi được trả tự do, Thein Zaw bị cáo buộc tội danh vi phạm luật trật tự công cộng, với hình phạt tối đa 3 năm tù.

Từ sau vụ binh biến hôm 1/2, khoảng 40 phóng viên bị lực lượng an ninh Myanmar bắt. Hơn một nửa trong số này vẫn đang bị tạm giữ.

Cũng trong ngày 24/3, truyền hình nhà nước Myanmar MRTV cho biết hơn 600 người biểu tình được lực lượng an ninh Myanmar trả tự do. Đài này không cho biết lý do nhóm người trên được thả ra.

Hãng Kyodo bình luận đây là động thái "xuống thang" đầu tiên của chính quyền quân sự, sau khi cảnh sát liên tiếp đụng độ với người biểu tình.

Cho đến ngày 23/3, các nguồn tin cho biết hơn 2.400 người biểu tình Myanmar bị bắt, theo Kyodo.