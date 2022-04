Quan điểm nuôi dạy con của gia đình Hoàng gia Anh

Phạm sai lầm là một phần của cuộc sống: Hoàng tử William cho rằng sai lầm sẽ dạy con bạn những bài học hay. Trong cuốn sách "William and Harry: Behind the Palace Walls" của Katie Nicholl, Hoàng tử William chia sẻ chúng ta là con người và không thể tránh khỏi những sai lầm. Việc để con bạn mắc lỗi là rất quan trọng, hãy giúp chúng coi đó là cơ hội học hỏi hơn là chấp nhận thất bại. Ảnh: Reuters.