Quan chức Nga, Mỹ dồn dập đến Ấn Độ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Anh Liz Truss và Phó cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Daleep Singh sẽ tới Ấn Độ trong tuần này để thảo luận về xung đột ở Ukraine.

Hôm 29/3, truyền thông đưa tin ông Sergei Lavrov có thể sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại thủ đô Ấn Độ vào ngày 1/4 (giờ địa phương).

Theo đó, cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự lần này. Hai nước cũng sẽ thảo luận về việc giải quyết các khoản thanh toán thương mại vốn bị gián đoạn bởi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các ngân hàng Nga, theo Reuters.

Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài thứ ba của Ngoại trưởng Lavrov kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24/2, sau chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm với người đồng cấp Ukraine vào đầu tháng 3 và một cuộc gặp dự kiến ​​tại Trung Quốc vào ngày 31/3.

Phía Ấn Độ cũng dự kiến tiếp Ngoại trưởng Anh Liz Truss cùng ngày với ngoại trưởng Nga, để thảo luận về xung đột ở Ukraine, Hindustan Times đưa tin.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov được cho là sẽ tới New Delhi vào ngày 1/4. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, hôm 29/3, Nhà Trắng cho biết ông Daleep Singh, Phó cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, sẽ tới New Delhi để thảo luận về xung đột ở Ukraine và việc phát triển khuôn khổ kinh tế khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Ông Singh sẽ tham vấn chặt chẽ với những người đồng cấp về hậu quả của chiến sự ở Ukraine và cách giảm thiểu tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, New Delhi đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, nhưng tránh lên án rõ ràng hành động của Moscow, đồng thời từ chối áp đặt lệnh trừng phạt giống như các đồng minh trong nhóm Bộ Tứ (QUAD). Ấn Độ cũng bỏ phiếu trắng đối với nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc về cuộc chiến này.

Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ. Trong một tháng xung đột diễn ra ở Ukraine, New Delhi cũng đã mua ít nhất 13 triệu thùng dầu từ Nga, tăng vọt so với gần 16 triệu thùng trong cả năm 2021. Hôm 26/3, Bộ trưởng ngành thép Ấn Độ cũng cho biết nước này đang xem xét tăng gấp đôi lượng than nhập khẩu từ Nga.