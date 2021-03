Quan chức Nga mang theo lô vaccine Sputnik V đến Việt Nam

Ông Nikolai Patrushev hôm 16/3 bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến Việt Nam để tham vấn về vấn đề an ninh. Ông đi cùng chuyến bay chở theo lô vaccine Sputnik V của Nga tặng Việt Nam.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thư ký Hội đồng An ninh Nga trong năm 2021. Lần gần đây nhất thư ký Hội đồng An ninh Nga thăm Việt Nam vào tháng 7/2017.

Thông báo của dịch vụ báo chí Hội đồng An ninh Nga, căn cứ theo quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Patrushev đã bay trên máy bay II-96 chở theo lô vaccine Sputnik V phía Nga tặng cho Việt Nam.

Hồi tháng 1, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết Việt Nam đang đồng thời đàm phán với 4 nước Anh, Mỹ, Nga và Trung Quốc để mua vaccine. Với Nga, Việt Nam đàm phán mua vaccine Sputnik V.

Sáng 16/3, tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đã chủ trì lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga do Thư ký Hội đồng An ninh, Đại tướng Nikolai Patrushev, dẫn đầu.

Vaccine Sputnik V do Nga sản xuất. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm lần này của ông Patrushev tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga (1950-2020).

Sau lễ đón, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev Nikolai Patrushev.

Bộ trưởng Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Hai bên hướng đến xây dựng các cơ chế, sáng kiến hợp tác mới cũng như phối hợp bảo đảm an ninh, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp bảo đảm an ninh mạng, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và Nga ở nước ngoài; phát triển công nghiệp an ninh cho Việt Nam...

Kết thúc hội đàm, ông Tô Lâm và ông Patrushev đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga.

Đoàn đại biểu Nga cũng sẽ chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; tham dự Lễ khánh thành tượng Đại thi hào Puskin tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội.