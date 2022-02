Quan chức EU tố Nga muốn chia rẽ châu Âu

Quan chức Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Nga cố gắng chia rẽ khối này qua việc gửi thư cho từng nước thành viên để đòi làm rõ lập trường về nguyên tắc an ninh quốc tế.

Đại diện cấp cao của EU về đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm 10/2 cho biết ông đã trả lời các bức thư do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gửi tới một số nước châu Âu, yêu cầu giải thích về học thuyết an ninh không thể chia cắt.

Ông Borrell cho biết ông đã thay mặt toàn thể khối trả lời. "EU có chính sách an ninh và đối ngoại chung. Mục tiêu của chúng tôi là hành động thống nhất trong tất cả vấn đề có lợi ích chung quan trọng", ông cho biết, theo AFP.

Ngoại trưởng Nga Lavrov đã yêu cầu các quốc gia trả lời riêng, không phải dưới danh nghĩa EU. Tuy nhiên, ông Borrell khẳng định việc các thành viên EU quyết định phản ứng như thế nào là tùy thuộc vào họ.

"Chỉ những người quan tâm đến việc chia rẽ chúng tôi mới đặt câu hỏi như vậy," ông lập luận.

Đại diện cấp cao EU phụ trách đối ngoại Josep Borrell. Ảnh: Reuters.

Ông Borrell cho biết việc ông trả lời thư nhận được sự nhất trí của 27 quốc gia thành viên EU.

Trong bức thư gửi ông Lavrov, ông Borrell "đề cập đến các vấn đề mà Bộ trưởng Lavrov nêu ra và nhắc lại lời đề nghị của EU, cũng như các nước thành viên trong khối, là tiếp tục đối thoại với Nga về các cách tăng cường an ninh cho tất cả".

Moscow cho biết khái niệm an ninh không thể chia cắt, được ghi trong các hiệp ước quốc tế, có nghĩa là an ninh của một quốc gia này gắn bó chặt chẽ với an ninh của quốc gia khác. Đồng thời, việc mở rộng liên minh NATO sang các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, gồm Ukraine và Georgia, sẽ tự động đe dọa Nga.

Hôm 10/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các công dân Mỹ rời Ukraine ngay lập tức, đồng thời cảnh báo về khả năng xảy ra xung đột với Moscow nếu quân đội Mỹ và Nga giao chiến trên bộ.

“Các công dân Mỹ nên rời đi ngay bây giờ", ông Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News.