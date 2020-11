Quan chức bầu cử Mỹ: Không có bằng chứng phiếu bầu thất lạc hay bị sửa

Các quan chức bầu cử cấp cao của liên bang và tiểu bang tại Mỹ cho biết "không có bằng chứng" cho thấy phiếu bầu bị thất lạc hoặc bị thay đổi, hay hệ thống bỏ phiếu bị mua chuộc.

Các quan chức, chịu trách nhiệm về an ninh bầu cử trên toàn quốc, đã bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump và các đảng viên Cộng hòa rằng gian lận và thất lạc phiếu bầu đã dẫn đến việc ông Trump thua trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tuần trước.

"Cuộc bầu cử ngày 3/11 diễn ra an toàn nhất trong lịch sử Mỹ", họ nói trong một thông cáo hôm 12/11, theo AFP.

"Không có bằng chứng cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào đã xóa hoặc làm mất phiếu bầu, chỉnh sửa phiếu bầu, hoặc bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào", họ nói.

"Mặc dù chúng tôi biết có nhiều tuyên bố vô căn cứ và cơ hội cho thông tin sai lệch về quá trình bầu cử của chúng ta, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo với các vị rằng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính bảo mật và tính liêm chính của cuộc bầu cử, và các vị cũng nên vậy".

Kiểm phiếu tại Phoenix, Arizona. Ảnh: New York Times.

Tuyên bố được đưa ra bởi Hội đồng Điều phối Chính phủ về Hạ tầng Bầu cử, một nhóm bảo trợ công - tư trực thuộc Cơ quan An ninh Mạng và An ninh Hạ tầng (CISA), cơ quan an ninh bầu cử sơ bộ liên bang.

Tuyên bố được ký bởi những người đứng đầu Hiệp hội Quốc gia Giám đốc Bầu cử Tiểu bang và Hiệp hội Quốc gia Thư ký Tiểu bang - các quan chức phụ trách bầu cử ở mỗi bang - và bởi chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump lại lên Twitter cáo buộc vô căn cứ rằng một nhà sản xuất thiết bị bầu cử đã "xóa" 2,7 triệu phiếu bầu cho ông trên toàn quốc và chuyển hàng trăm nghìn phiếu bầu từ ông sang đối thủ Biden ở Pennsylvania và các bang khác.

Đây là cáo buộc mới nhất trong nỗ lực của ông Trump và các thành viên đảng Cộng hòa nhằm phủ nhận chiến thắng của ông Biden, người đã được truyền thông Mỹ tuyên bố là tổng thống đắc cử hôm 7/11.

Công ty được nói tới, Dominion Voting Systems, cũng như cơ quan hữu trách bang Pennsylvania đã thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của ông Trump.

Tuyên bố từ các quan chức an ninh bầu cử cũng được đưa ra trong bối cảnh có tin ông Trump có thể sa thải lãnh đạo CISA Chris Krebs. Ông Krebs đã nỗ lực ngăn chặn các cáo buộc gian lận không bằng chứng đã xuất hiện trong lúc việc kiểm phiếu đang diễn ra trên toàn quốc.

Mặc dù vậy, những tin đồn và thuyết âm mưu rằng cuộc bầu cử có gian lận và bị "cướp" từ tay ông Trump đã tràn ngập trên Internet. Phe Cộng hòa và đội ngũ chiến dịch của của ông Trump đã nộp nhiều đơn kiện trên khắp đất nước với các cáo buộc về sự bất thường.

Cho đến nay, chưa có điều gì được chứng minh tại tòa án.

Tuyên bố của CISA cho biết các quan chức bầu cử trên toàn quốc đang "xem xét và kiểm tra kỹ" kết quả bỏ phiếu tại tiểu bang và các hạt thuộc bang của họ trước khi chứng nhận các con số.

"Khi kết quả sít sao, nhiều bang sẽ kiểm phiếu lại. Mọi bang có kết quả sít sao nhất trong cuộc đua tổng thống năm 2020 đều còn giữ phiếu bầu giấy, cho phép họ quay lại đếm từng lá phiếu nếu cần", các quan chức nói.