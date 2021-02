Quan chức an ninh Điện Capitol lần đầu lên tiếng sau vụ bạo loạn

Các quan chức an ninh cấp cao của Điện Capitol và người đứng đầu lực lượng cảnh sát thủ đô Washington, D.C. đổ lỗi cho giới chức liên bang và Bộ Quốc phòng vì để xảy ra bạo loạn.

Họ cũng đổ lỗi cho giới chức liên bang và Bộ Quốc phòng vì đã chậm trễ trong việc thông qua quyết định cử Vệ binh Quốc gia tới chi viện, trong những giờ phút nguy hiểm chiều 6/1, theo New York Times.

Phiên họp của hai ủy ban Thượng viện là lần đầu tiên mà các ông Steven Sund, cựu lãnh đạo lực lượng cảnh sát của Điện Capitol, và Paul Irving, từng là sĩ quan phụ trách an ninh Hạ viện, lên tiếng về nguyên nhân bạo loạn ngày 6/1. Cả hai ông đều từ chức sau vụ bạo loạn.

Cả ông Sund, ông Irving, và ông Michael Stenger, cựu sĩ quan phụ trách an ninh Thượng viện, đều nói họ đã không thấy bản báo cáo từ văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Norfolk, Virginia, cảnh báo rằng đang bàn tán trên mạng xã hội về một “cuộc chiến” ở Điện Capitol.

Các quan chức nói trên cho biết đã có sự gián đoạn trong liên lạc, trao đổi về các thông tin tình báo. Ông Sund nói bây giờ ông mới biết bản báo cáo của FBI đã tới được tay của Cảnh sát Điện Capitol một ngày trước vụ tấn công, nhưng bản thân ông đã không trực tiếp thấy báo cáo.

Ông nói một cảnh sát Điện Capitol được phân vào tổ công tác chung chống khủng bố đã nhận được báo cáo vào đêm trước vụ bạo loạn, và đã gửi cho một cảnh sát khác của Điện Capitol chuyên về thông tin tình báo.

“Báo cáo không được tiếp tục chuyển tiếp sau đó”, ông Sund nói.

Phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 23/2 về thất bại trong việc đảm bảo an ninh cho ngày 6/1. Ảnh: New York Times.

Quyền cảnh sát trưởng Washington D.C. Robert Contee cũng tham dự buổi điều trần, và đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng vì đã triển khai Vệ binh Quốc gia chậm trễ. Ông nói Lục quân đã ngỏ ý chần chừ trong việc cử lính đến Điện Capitol, trong khi bạo lực nhanh chóng leo thang.

“Tôi kinh ngạc trước phản ứng của Bộ Lục quân”, ông Contee nói.

Ông Irving phản bác lại lời kể của ông Sund, khi ông Sund cho rằng các sĩ quan phụ trách an ninh ở Quốc hội ban đầu đã từ chối sự chi viện của Vệ binh Quốc gia vì “hình ảnh” trước dư luận.

“‘Hình ảnh trước dư luận’ không tác động đến quyết định về an ninh của chúng tôi. An toàn luôn là quan trọng nhất khi đánh giá về an ninh cho ngày 6/1”, ông Irving nói.

Ông cũng phản bác lại chi tiết mà ông Sund đưa ra, cho rằng ông Irving đã đợi nửa tiếng trước khi đề nghị các lãnh đạo yêu cầu lính Vệ binh tới.

Các quan chức nói trên đều khẳng định vụ bạo loạn đã được lên kế hoạch từ trước, vì người bạo loạn đem theo thiết bị, mặc quần áo chiến đấu. Hai thiết bị nổ được phát hiện gần Điện Capitol để đánh lạc hướng. Có bằng chứng rằng những người bạo loạn đã ra hiệu với nhau để phối hợp việc dùng hơi cay, theo New York Times.