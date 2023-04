Quần cắt xẻ, corset cho nam giới tại Coachella

Coachella 2023 chứng kiến gu thời trang độc đáo, mới lạ của các nghệ sĩ tham gia. Quần cắt xẻ, tóc che mắt, áo rách và corset cho nam giới là trang phục ấn tượng tại tuần 2.

Sia đội tóc giả bạch kim, đeo nơ cỡ đại và diện váy họa tiết báo đốm trên sân khấu lễ hội âm nhạc Coachella. Ảnh: Coachella.

Sau hàng loạt trang phục độc đáo, táo bạo tại tuần 1, các tín đồ thời trang tiếp tục thể hiện sự sáng tạo, phá cách với outfit ở tuần 2 lễ hội âm nhạc Coachella 2023. Tiên phong diện đồ độc, lạ, các ngôi sao thu hút sự chú ý của truyền thông, khán giả.

Trong khi Sia đội chiếc mũ tóc giả che kín mắt, Bad Bunny lại diện corset lên sân khấu. Không chỉ tạo ấn tượng với âm nhạc sôi động, nghệ sĩ tham dự Coachella còn thoải mái diện váy áo hở bạo, thể hiện gu thời trang độc đáo.

Sia đội tóc giả che kín mắt, có họa tiết phù hợp với bộ đồ. Ảnh: Coachella.

Tóc giả che kín mắt

Trên sân khấu Coachella 2023 tuần 2, Sia xuất hiện với tạo hình ấn tượng. Cô mặc một chiếc váy lệch vai họa tiết báo đốm màu hồng.

Nữ ca sĩ đội bộ tóc giả cỡ lớn, che nửa khuôn mặt. Đặc biệt mái tóc giả bạch kim cũng có hoạ tiết đốm, đồng bộ với mẫu váy ngắn.

Để gia tăng điểm nhấn cho outfit, Sia đeo thêm chiếc nơ cỡ đại. Tạo hình độc, lạ của cô khiến khán giả tham dự Coachella 2023 thích thú, bất ngờ.

Đây không phải lần đầu tiên Sia “chơi trội” tại lễ hội âm nhạc mùa hè này. Tại Coachella 2016, giọng ca Snowman cũng đội mái tóc giả 2 màu đen - trắng, che kín mắt, hoàn thành tiết mục biểu diễn trên sân khấu.

Rosalía hưởng ứng trang phục tua rua, như bị xé rách, tạo hiệu ứng bay trong gió. Ảnh: @rosalia.vt.

Áo xé rách

Lăng xê mốt váy áo tua rua như bị xé rách, Rosalía diện kiểu trang phục này suốt 2 tuần Coachella 2023. Khi trình diễn trong tuần 1, nữ ca sĩ chọn một chiếc áo hồng pastel, kết hợp cùng quần da bó.

Đến tuần 2, Rosalía mặc nguyên cây đồ của thương hiệu Acne Studios, bao gồm bra top, quần da và mẫu áo xé rách đen. Cô kết hợp thêm một chiếc kính mắt cỡ đại, che nửa khuôn mặt.

Chiếc áo mỏng với phần tua rua ở tà, tay, tạo độ bay. Sau khi nhận thấy hiệu ứng độc đáo của trang phục xé rách ở tuần 1, nữ ca sĩ tiếp tục hưởng ứng thiết kế này nhằm tạo ấn tượng thị giác cho khán giả khi biểu diễn trên sân khấu ngoài trời.

Doechii mặc quần cắt xẻ ở vị trí nhạy cảm, để lộ toàn bộ vòng 3. Ảnh: @doechii.

Quần cắt xẻ

Doechii diện set đồ màu nâu - vàng khi tham dự Coachella 2023. Cô kết hợp một chiếc bra top tua rua với quần denim dáng rộng. Nữ ca sĩ hoàn thiện outfit với boots mũi nhọn đồng màu.

Điểm nhấn của bộ trang phục là phần cắt xẻ ở vị trí nhạy cảm. Cụ thể, mẫu quần của Doechii có đường cut-out ở 2 bên đùi, để lộ vòng 3.

Trong tiết mục ở tuần 1, Doechii lại diện bộ đồ phồng hơi màu hồng Barbie. Chiếc áo cắt xẻ được phối cùng quần 5 cm, giúp cô khoe trọn thân hình đồng hồ cát nóng bỏng.

Bad Bunny diện corset được thực hiện riêng bởi Mugler khi tham dự Coachella 2023. Ảnh: @badbunnypr.

Corset cho nam giới

Tiếp tục khuấy động không khí Coachella tuần 2, Bad Bunny diện một set đồ đen, phù hợp với phong cách thời trang thường thấy của anh. Bad Bunny mặc một chiếc corset trong suốt của nhãn hàng Mugler và khoác áo da cỡ đại.

Như vậy, corset đến từ thương hiệu này trở thành trang phục biểu diễn của cả nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink và rapper I Like It. Chọn món đồ thời trang vốn dành cho phái nữ, Bad Bunny ngầm phá vỡ định kiến giới trong lĩnh vực thời trang.

Trước rapper này, Harry Styles là một trong những nghệ sĩ tiên phong ủng hộ trang phục phi giới tính. Giọng ca As It Was từng diện jumpsuit xuất hiện tại lễ trao giải Grammy 2023 và nhiều lần mặc váy chụp hình tạp chí.

GloRilla diện nguyên cây ánh bạc, nhuộm tóc đỏ rực trên sân khấu Coachella. Ảnh: @glorillapimp.

Nguyên cây ánh bạc

Tham gia trình diễn tại Coachella 2023, GloRilla diện nguyên cây đồ ánh bạc, bắt sáng. Cô kết hợp corset không tay với quần short ngắn, khéo léo để lộ hình xăm ở 2 bên đùi.

Đôi boots metallic cao quá đầu gối cũng được nữ ca sĩ sử dụng, giúp GloRilla trở nên nổi bật giữa dàn nghệ sĩ biểu diễn. Đặc biệt, cô kết hợp thêm một chiếc kính mắt tráng gương theo phong cách futuristic.

Mái tóc đỏ rực, dài tới chân thu hút mọi ánh nhìn của truyền thông, khán giả có mặt tại lễ hội âm nhạc mùa hè 2023. 4 cọng tóc buộc cao giúp GloRilla tái hiện thành công hình tượng người ngoài hành tinh trên sân khấu.

Bộ jumpsuit đỏ khoe ngực trần từng được Anderson .Paak diện trong MV Twin Flame. Ảnh: Anderson .Paak.

Áo cởi một nửa

Anderson .Paak xuất hiện tại Coachella với một jumpsuit đỏ rực rỡ. Bộ đồ chất liệu da bóng thu hút ánh nhìn của công chúng.

Điểm nhấn của outfit chính là phần thân trên cởi một nửa, để lộ toàn bộ ngực trần của rapper.

Anderson .Paak còn thể hiện gu thời trang phá cách khi đeo tới 2 chiếc kính, một chiếc trên đầu và một chiếc trên mắt. Anh thoải mái hoàn thành phần trình diễn trong trang phục độc đáo, mới lạ.