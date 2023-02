Quán cà phê tại TP.HCM phải 'cộng sinh' để tồn tại

Tranh thủ ngày nghỉ, Thanh Ngân (sinh năm 2003, ở giữa) đến quán cà phê để thư giãn. Sau khi mua bức tranh có giá 90.000 đồng và chiếc tượng hình con mèo, Ngân chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, bắt đầu tô vẽ. “Từng đi nhiều quán nước kết hợp dịch vụ đi kèm, tôi thấy đa số sản phẩm đều có mức giá nhỉnh hơn so với mặt bằng chung và chất lượng đồ uống chưa được chú trọng. Tuy nhiên, nhìn tổng quan thì các mô hình như vậy vẫn có nhiều điểm tốt như không gian đẹp, nhiều hoạt động thú vị”, Ngân nhận xét.

Đây là lần đầu Nguyễn Tú (sinh năm 1997) “trổ tài khéo tay” tại một workshop làm nến thơm. Với chi phí hơn 300.000 đồng cho một buổi đã bao gồm đồ uống, Tú đánh giá trải nghiệm này xứng đáng để thử. “Tôi thấy review trên mạng nên cũng tò mò ghé qua. Tất cả đều tốt trừ một điểm là không gian hơi ồn, do nơi này nằm trong một quán cà phê, nhiều khách ra vào, khiến tôi khó tập trung vào buổi học”, Tú bày tỏ.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.