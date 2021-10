Quán cà phê ở Hà Nội đông nghịt khách ngày mở bán tại chỗ

Nữ nhân viên tên Linh cho biết hôm nay mới là ngày quán chính thức kinh doanh trở lại kể từ ngày 24/7 do không bán mang về. “Được quay trở lại làm việc, chúng tôi rất vui. Do được thông báo hơi gấp, sáng nay chỉ có 4 nhân viên thay phiên nhau dọn dẹp, sắp xếp chuẩn bị và phục vụ khách. So với ngày thường thì hôm nay không đông khách, nhưng tôi nghĩ đây là một khởi đầu tốt. Hy vọng sắp tới dịch bệnh được kiểm soát, quán sẽ được đón nhiều khách hơn nữa", cô nói.