Quận Bình Thạnh tìm người từng xét nghiệm tầm soát ở trường Mầm non 3

Những người từng tới xét nghiệm tầm soát tại trường Mầm non 3 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào khung thời gian từ 18h30 đến 21h ngày 2/7 cần liên hệ cơ sở y tế địa phương để khai báo.

Ngày 6/7, UBND phường 3, quận Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết lực lượng chức năng phát hiện một ca dương tính với nCoV đã đến xét nghiệm tầm soát tại trường Mầm non 3 vào khung thời gian từ 18h30 đến 21h ngày 2/7.

Vì vậy cơ quan chưc năng đã phát đi thông báo tìm những người từng đến những địa điểm liên quan tới ca nghi mắc Covid-19 này, cụ thể:

1. Trường Mầm non 3 địa chỉ 280 đường Trường Sa, phường 3, quận Bình Thạnh vào khung thời gian từ 18h30 đến 21h ngày 2/7. 2. Cửa hàng tiện lợi Circle K địa chỉ 22L Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh vào khung thời gian từ 17h đến 20h ngày 22/6 đến ngày 30/6. 3. Công trình Khu dân cư Bình Chiểu, TP Thủ Đức vào khung thời gian ngày 1/7 và ngày 3/7. 4. Địa chỉ 57 đường 11 Phước Bình, TP Thủ Đức vào ngày 2/7

Nhà chức trách kêu gọi những người từng đến các đến địa điểm này vào khung giờ trên cần thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Lực lượng chức năng TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Chí Hùng.

Trong ngày 5/7, Việt Nam ghi nhận 1.089 ca mắc Covid-19 trong nước. Trong đó, 974 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong tỏa. Riêng tại TP.HCM có 641 bệnh nhân.

Các tỉnh thành khác ghi nhận số ca mắc Covid-19 gồm: Đồng Tháp (165), Bình Dương (131), Phú Yên (40), Khánh Hòa (18), Long An (15), An Giang (12), Tiền Giang (11), Hưng Yên (9), Đồng Nai (9), Bắc Giang (7), Bắc Ninh (4), Quảng Ngãi (4), Bình Phước (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Vĩnh Long (3), Bình Định (3), Tây Ninh (3), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1), Sóc Trăng (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1).

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 19.164 ca ghi nhận trong nước và 1.871 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ 27/4 đến nay là 17.594, trong đó, 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.